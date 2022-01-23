قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي

وكتب قرقاش على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، "إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا". وأضاف "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية".وأتم قائلا "القرار يمثل إنجازا ايجابيا للدبلوماسية الإماراتية".وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اليوم اجتماعا طارئا على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، اليوم الأحد، لمناقشة الأحداث التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.وأدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.ورحب بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة.كما أكد تضامنه المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن هناك إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي بالجامعة العربية يطالب بتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية كتنظيم إرهابي.
وكتب قرقاش على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، "إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا".
إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيماً إرهابياً، هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الامارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية، القرار يمثل إنجاز اً ايجابياً للدبلوماسية الإماراتية
وأدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.