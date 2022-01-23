تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/قرقاش-إجماع-عربي-على-مشروع-قانون-إماراتي-لتصنيف-أنصار-الله-كتنظيم-إرهابي-1056870112.html
قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي
قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن هناك إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي بالجامعة العربية يطالب بتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:04+0000
2022-01-23T12:04+0000
العالم العربي
أنصار الله
أخبار اليمن الأن
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8be1f0ff5b37726b50d5a2559edf59fd.jpg
وكتب قرقاش على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، "إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا". وأضاف "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية".وأتم قائلا "القرار يمثل إنجازا ايجابيا للدبلوماسية الإماراتية".وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اليوم اجتماعا طارئا على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، اليوم الأحد، لمناقشة الأحداث التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.وأدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.ورحب بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة.كما أكد تضامنه المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/الإمارات-لأمريكا-لنا-الحق-في-الرد-ومنع-أي-عدوان-على-أراضينا-1056841029.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1047259995_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0856c57bd11c4a1770fba273b6cf134b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي

12:04 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLYوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY
تابعنا عبر
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن هناك إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي بالجامعة العربية يطالب بتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية كتنظيم إرهابي.
وكتب قرقاش على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، "إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا".
وأضاف "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية".
وأتم قائلا "القرار يمثل إنجازا ايجابيا للدبلوماسية الإماراتية".
وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اليوم اجتماعا طارئا على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، اليوم الأحد، لمناقشة الأحداث التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
الإمارات لأمريكا: لنا الحق في الرد ومنع أي عدوان على أراضينا
أمس, 13:24 GMT
وأدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.
ورحب بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة.
كما أكد تضامنه المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية