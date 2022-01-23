https://arabic.sputniknews.com/20220123/قرقاش-إجماع-عربي-على-مشروع-قانون-إماراتي-لتصنيف-أنصار-الله-كتنظيم-إرهابي-1056870112.html

قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي

قرقاش: إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي لتصنيف "أنصار الله" كتنظيم إرهابي

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، إن هناك إجماع عربي على مشروع قانون إماراتي بالجامعة العربية يطالب بتصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T12:04+0000

2022-01-23T12:04+0000

2022-01-23T12:04+0000

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وكتب قرقاش على حسابه بتويتر، اليوم الأحد، "إجماع عربي وبدون تحفظ إي دولة على مشروع القرار الإماراتي في الجامعة العربية والذي يطالب بتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا". وأضاف "هذا هو الموقف العربي الأصيل الذي يقف ضد العدوان على الإمارات ويعري أصوات النشاز المدفوعة بأجندات خارجية".وأتم قائلا "القرار يمثل إنجازا ايجابيا للدبلوماسية الإماراتية".وكانت جامعة الدول العربية قد عقدت اليوم اجتماعا طارئا على مستوي المندوبين الدائمين برئاسة الكويت، اليوم الأحد، لمناقشة الأحداث التى تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرا.وأدان مجلس جامعة الدول العربية واستنكر بشدة الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة "أنصار الله"، بثلاثة صواريخ كروز على مطار أبوظبي الدولي بتاريخ 17يناير 2022، والذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 6 من المدنيين.ورحب بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة.كما أكد تضامنه المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.

https://arabic.sputniknews.com/20220122/الإمارات-لأمريكا-لنا-الحق-في-الرد-ومنع-أي-عدوان-على-أراضينا-1056841029.html

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