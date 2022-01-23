https://arabic.sputniknews.com/20220123/قسد-تشدد-حصارها-على-سجن-بالحسكة-حماس-تدرس-مبادرة-الجبهة-الديمقراطية-لإنهاء-الانقسام-1056875867.html

"قسد" تشدد حصارها على سجن بالحسكة... "حماس" تدرس مبادرة "الجبهة الديمقراطية" لإنهاء الانقسام

"قسد" تشدد حصارها على سجن بالحسكة... "حماس" تدرس مبادرة "الجبهة الديمقراطية" لإنهاء الانقسام

ذكرت وكالة رويترز، أن قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، شددت بدعم من قوات أمريكية حصارها على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، الذي يضم عناصر من تنظيم "داعش"... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T14:00+0000

2022-01-23T14:00+0000

2022-01-23T14:00+0000

راديو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/17/1056875332_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_21db0b882c7c4c56ccaa00c787149b28.png

"قسد" تشدد حصارها على سجن بالحسكة... حماس تدرس مبادرة "الجبهة الديمقراطية" لإنهاء الانقسام "قسد" تشدد حصارها على سجن بالحسكة... حماس تدرس مبادرة "الجبهة الديمقراطية" لإنهاء الانقسام

قوات "قسد" تشدد حصارها على سجن الصناعة بالحسكة بعد هروب عناصر من تنظيم "داعش"وأضافت أن ما لا يقل عن 70 نزيلا قتلوا في الهجوم الذي بدأ، الخميس الماضي، على السجن في شمال شرق سوريا.وأكد البنتاغون أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذ ضربات جوية دعما لقوات "قسد" في سعيها لإنهاء الهروب من السجن.في هذا السياق، قال النائب في البرلمان السوري، مصعب الحلبي، إن هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على سجن الصناعة بالحسكة شمال شرقي سوريا، مخطط من قبل واشنطن لتبرر استمرار وجود القوات الأمريكية في المنطقة.وأوضح إن هذا الهجوم "الداعشي الذي خططت له ودبرته الاستخبارات الأمريكية، الهدف منه إيصال رسالة إلى العالم مفادها أن تنظيم "داعش" الإرهابي، مازال فاعلاً وقائماً و أن المنطقة مازالت ملتهبة".حماس تقول إنها تدرس مبادرة "الجبهة الديمقراطية" لإنهاء الانقسام الفلسطينيأعلنت حركة حماس، أنها تعكف على دراسة مبادرة مطروحة من قبل "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بهدف إنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية.وقال حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحماس إن الحركة تلقت بشكل رسمي وبتقدير عال المبادرة التي تهدف لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.في هذا الإطار، قال عضو اللجنة المركزية بالجبهة الشعبية الفلسطينية، أسامة الحاج أحمد، إن أي مبادرة لابد أن تكون قائمة على شراكة حقيقية في عمل برنامج وطني مشترك يخدم أهداف الشعب الفلسطيني، ويكون قائم على أساس التعاون وتشكيل مجلس وطني فلسطيني جديد يضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني.وأضاف أن ما يجري الآن في الجزائر حوارات ثنائية بين الجزائريين وممثلي الفصائل الوطنية، مشيرا إلى أن "الجبهة الوطنية" طرحت مبادرة ورؤية توحيدية، لكن ما يجري على الأرض يعيق تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطنية، على حد قوله.حميدتي يؤكد خلال زيارته لأديس أبابا على عمق العلاقات السودانية الإثيوبيةأكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو، خلال لقاء في أديس أبابا مع رئيس وزراء إثيوبيا، أبي أحمد، تعزيز ومتانة العلاقات بين البلدين.وذكر مجلس السيادة في بيان، أن دقلو وأبي أحمد بحثا خلال لقائهما "مسار العلاقات الثنائية بين السودان وإثيوبيا وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين".في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي السوداني ضياء الدين، إن الهدف الأساسي من زيارة نائب رئيس مجلس السيادة لإثيوبيا، هو الخروج من مرحلة التوترات بين البلدين ومرحلة الاشتباه في النوايا وتجاوز أزمة سد النهضة، في محاولة للعبور بهذه الملفات إلى بر الأمان والوصول إلى تفاهمات مختلفة.وأضاف أن الزيارة في حد ذاتها يمكن أن تسهم في تقليل درجة التوتر بين البلدين، معتبرا إياها دليلا على أن هناك تجاوز لمرحلة كادت أن تصل لمرحلة القطيعة، مشيرا إلى الزيارة تدلل بأن العلاقات الإثيوبية السودانية تتحسن وتمضي إلى ما كانت عليه قبل التوتر، بحسب قوله.يمكنكم متابعة المزيد على عالم سبوتنيك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

راديو, аудио