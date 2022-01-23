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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/كاف-يعلن-عن-صاحب-أفضل-تمريرة-حاسمة-في-دور-المجموعات-بأمم-أفريقيا-فيديو-1056873557.html
"كاف" يعلن عن صاحب "أفضل تمريرة حاسمة" في دور المجموعات بأمم أفريقيا... فيديو
"كاف" يعلن عن صاحب "أفضل تمريرة حاسمة" في دور المجموعات بأمم أفريقيا... فيديو
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائز بجائزة صاحب أفضل تمريرة حاسمة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:15+0000
2022-01-23T13:15+0000
2022-01-23T13:15+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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وكشف "كاف" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل عن فوز نجم خط وسط منتخب مصر عمرو السولية بجائزة أفضل تمريرة حاسمة "أسيست" خلال مرحلة المجموعات.وكان محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، حصد جائزة أفضل حارس في دور المجموعات لأمم أفريقيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي غينيا بيساو والسودان.يذكر أن منتخب مصر قد احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب نيجيريا الذي تصدر بالعلامة الكاملة، ليتأهل كوصيف إلى دور الـ16 من البطولة القارية.ومن المقرر أن تلتقي مصر مع كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.
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رياضة, منتخب مصر الوطني
"كاف" يعلن عن صاحب "أفضل تمريرة حاسمة" في دور المجموعات بأمم أفريقيا... فيديو
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الفائز بجائزة صاحب أفضل تمريرة حاسمة في دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.
وكشف "
كاف
" عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل عن فوز نجم خط وسط منتخب مصر عمرو السولية بجائزة أفضل تمريرة حاسمة "أسيست" خلال مرحلة المجموعات.
وأوضح "كاف" أن السولية استحق الجائزة بعد تمريرته التي جاء منها هدف محمد صلاح أمام غينيا بيساو بالجولة الثانية.
وكان
محمد الشناوي
، حارس مرمى منتخب مصر، حصد جائزة أفضل حارس في دور المجموعات لأمم أفريقيا بعدما حافظ على نظافة شباكه في مباراتي غينيا بيساو والسودان.
يذكر أن
منتخب مصر
قد احتل المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط خلف منتخب نيجيريا الذي تصدر بالعلامة الكاملة، ليتأهل كوصيف إلى دور الـ16 من البطولة القارية.
ومن المقرر أن تلتقي مصر مع كوت ديفوار في ثمن نهائي أمم أفريقيا يوم الأربعاء المقبل في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش.