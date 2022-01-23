تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/كوريا-الجنوبية-تدفع-ديون-إيران-في-الأمم-المتحدة-باستخدام-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لديها-1056867651.html
كوريا الجنوبية تدفع ديون إيران في الأمم المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديها
كوريا الجنوبية تدفع ديون إيران في الأمم المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديها
دفعت الحكومة الكورية الجنوبية ديون إيران في الأمم المتحدة بواسطة الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T10:47+0000
2022-01-23T10:47+0000
العالم
إيران
كوريا الجنوبية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603944_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_8443cd3011014bcb19539d29522c3625.jpg
وقالت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تستعيد إيران صوتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سددت كوريا الجنوبية الأموال المتأخرة المستحقة على طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة في البلاد.واستردت إيران حقوق التصويت في الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران بعد دفعة مماثلة لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأمريكية.ويتطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة موافقة الولايات المتحدة التي انضمت إلى حلفائها الأوروبيين الأسبوع الماضي في إعلان أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت بسحب واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية. وانتهكت إيران لاحقًا العديد من القيود النووية الواردة في الاتفاق.وقالت وزارة المالية إن سيئول "أكملت يوم الجمعة تسديد متأخرات إيران المستحقة للأمم المتحدة والتي تبلغ نحو 18 مليون دولار من خلال الصناديق الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بالتعاون النشط مع الوكالات ذات الصلة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة".ولم يتسن الوصول إلى مكتب الأمم المتحدة بسول للتعليق بعد ساعات العمل، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت الوزارة إن إيران طلبت بشكل عاجل من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي المساعدة في دفع مساهمة الأمم المتحدة بالأموال المجمدة بسبب مخاوف من فقد حقها في التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة إن سيئول تحتجز الأموال "رهينة".
https://arabic.sputniknews.com/20210224/رسالة-قوية-من-إيران-بشأن-الأموال-المجمدة-من-كوريا-الجنوبية-1048201912.html
إيران
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/16/1046603944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8b43d8114d7978269417f16e26a492a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, إيران, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تدفع ديون إيران في الأمم المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديها

10:47 GMT 23.01.2022
© AP Photo / Mary Altafferمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020
مقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة 21 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
تابعنا عبر
دفعت الحكومة الكورية الجنوبية ديون إيران في الأمم المتحدة بواسطة الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية.
وقالت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تستعيد إيران صوتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سددت كوريا الجنوبية الأموال المتأخرة المستحقة على طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة في البلاد.
واستردت إيران حقوق التصويت في الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران بعد دفعة مماثلة لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأمريكية.
ويتطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة موافقة الولايات المتحدة التي انضمت إلى حلفائها الأوروبيين الأسبوع الماضي في إعلان أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت بسحب واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية. وانتهكت إيران لاحقًا العديد من القيود النووية الواردة في الاتفاق.
وقالت وزارة المالية إن سيئول "أكملت يوم الجمعة تسديد متأخرات إيران المستحقة للأمم المتحدة والتي تبلغ نحو 18 مليون دولار من خلال الصناديق الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بالتعاون النشط مع الوكالات ذات الصلة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة".
ولم يتسن الوصول إلى مكتب الأمم المتحدة بسول للتعليق بعد ساعات العمل، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت الوزارة إن إيران طلبت بشكل عاجل من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي المساعدة في دفع مساهمة الأمم المتحدة بالأموال المجمدة بسبب مخاوف من فقد حقها في التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في موسكو، صورة من الأرشيف يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2021
رسالة قوية من إيران بشأن الأموال المجمدة من كوريا الجنوبية
24 فبراير 2021, 16:05 GMT
وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة إن سيئول تحتجز الأموال "رهينة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية