https://arabic.sputniknews.com/20220123/كوريا-الجنوبية-تدفع-ديون-إيران-في-الأمم-المتحدة-باستخدام-الأموال-الإيرانية-المجمدة-لديها-1056867651.html

كوريا الجنوبية تدفع ديون إيران في الأمم المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديها

كوريا الجنوبية تدفع ديون إيران في الأمم المتحدة باستخدام الأموال الإيرانية المجمدة لديها

دفعت الحكومة الكورية الجنوبية ديون إيران في الأمم المتحدة بواسطة الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T10:47+0000

2022-01-23T10:47+0000

2022-01-23T10:47+0000

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إيران

كوريا الجنوبية

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وقالت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن من المتوقع أن تستعيد إيران صوتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن سددت كوريا الجنوبية الأموال المتأخرة المستحقة على طهران للمنظمة العالمية بأموال إيرانية مجمدة في البلاد.واستردت إيران حقوق التصويت في الأمم المتحدة في يونيو/ حزيران بعد دفعة مماثلة لكنها قالت هذا الشهر إنها خسرتها مرة أخرى لأنها لا تستطيع تحويل الأموال لسداد المتأخرات نتيجة العقوبات الأمريكية.ويتطلب الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة موافقة الولايات المتحدة التي انضمت إلى حلفائها الأوروبيين الأسبوع الماضي في إعلان أنه لم يتبق سوى أسابيع لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.وقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ذلك الوقت بسحب واشنطن من الاتفاق في عام 2018 وأعاد فرض العقوبات الأمريكية. وانتهكت إيران لاحقًا العديد من القيود النووية الواردة في الاتفاق.وقالت وزارة المالية إن سيئول "أكملت يوم الجمعة تسديد متأخرات إيران المستحقة للأمم المتحدة والتي تبلغ نحو 18 مليون دولار من خلال الصناديق الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بالتعاون النشط مع الوكالات ذات الصلة مثل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية والأمانة العامة للأمم المتحدة".ولم يتسن الوصول إلى مكتب الأمم المتحدة بسول للتعليق بعد ساعات العمل، وفقا لوكالة "رويترز".وقالت الوزارة إن إيران طلبت بشكل عاجل من كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي المساعدة في دفع مساهمة الأمم المتحدة بالأموال المجمدة بسبب مخاوف من فقد حقها في التصويت في الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا.وطالبت طهران مرارا بالإفراج عن نحو سبعة مليارات دولار من أموالها المجمدة في بنوك كورية جنوبية بموجب العقوبات الأمريكية، قائلة إن سيئول تحتجز الأموال "رهينة".

https://arabic.sputniknews.com/20210224/رسالة-قوية-من-إيران-بشأن-الأموال-المجمدة-من-كوريا-الجنوبية-1048201912.html

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