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https://arabic.sputniknews.com/20220123/كوريا-الجنوبية-تقدم-250-مليون-دولار-لتطوير-السكك-الحديدية-في-مصر-1056874463.html
كوريا الجنوبية تقدم 250 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية في مصر
كوريا الجنوبية تقدم 250 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية في مصر
قال بنك التصدير والاستيراد المملوك للدولة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه سيقدم قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 250 مليون دولار لمشروع تطوير السكك الحديدية في... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:29+0000
2022-01-23T13:29+0000
2022-01-23T13:30+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن البنك، قوله إن المشروع يهدف إلى تجديد إشارات المرور لخط سكة حديد بين مدينة الأقصر والسد العالي في أسوان جنوبي مصر.وستخصص القروض من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية، بعد أن وُقعت الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم رفعت حد قروض الصندوق بمقدار 300 مليون دولار إلى مليار دولار.تأسس صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية في عام 1987 لتعميق التعاون بين كوريا الجنوبية والدول النامية من خلال تمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية لشركائها.
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار مصر الآن, مصر, كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تقدم 250 مليون دولار لتطوير السكك الحديدية في مصر 13:29 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 13:30 GMT 23.01.2022)
قال بنك التصدير والاستيراد المملوك للدولة في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إنه سيقدم قروضا منخفضة الفائدة بقيمة 250 مليون دولار لمشروع تطوير السكك الحديدية في مصر.
موسكو -
سبوتنيك
. ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن البنك، قوله إن المشروع يهدف إلى تجديد إشارات المرور
لخط سكة حديد
بين مدينة الأقصر والسد العالي في أسوان جنوبي مصر.
وستخصص القروض من صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية، بعد أن وُقعت الأسبوع الماضي، مذكرة تفاهم رفعت حد قروض الصندوق بمقدار 300 مليون دولار إلى مليار دولار.
تأسس صندوق التعاون الاقتصادي للتنمية في عام 1987 لتعميق التعاون بين كوريا الجنوبية والدول النامية من خلال تمويل المشاريع الصناعية والاقتصادية لشركائها.