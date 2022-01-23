تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
الخارجية الروسية: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه الإقليمية وحقل للتجارب
https://arabic.sputniknews.com/20220123/لبنان-مبادرة-الكويت-لإعادة-بناء-الثقة-لا-تحمل-أي-شروط-ولدينا-5-أيام-للرد-1056887951.html
لبنان: مبادرة الكويت لإعادة بناء الثقة لا تحمل أي شروط ولدينا 5 أيام للرد
لبنان: مبادرة الكويت لإعادة بناء الثقة لا تحمل أي شروط ولدينا 5 أيام للرد
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، اليوم الأحد، أن المبادرة التي طرحها وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، لتعزيز التفاهم بين لبنان ودول... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T20:59+0000
2022-01-23T20:59+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050652096_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_eefefa72f0643292e504bacae84df637.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بو حبيب في تصريحات لتلفزيون "إن.بي.إن" اللبناني ردا على سؤال حول المبادرة: "هذه مبادرة تفاهم ولا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا"، موضحا أن المبادرة تتكون من 12 بندا معظمها قرارات دولية.ورجح الوزير اللبناني أن يقوم الرئيس ميشال عون، بدعوة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري، للاتفاق على الرد على المبادرة.ونوه بو حبيب إلى أن المبادرة "ليست ممرا إلزاميا لإعادة الثقة ولكنها ممر تفاهمي"، حسب قوله.وأشار بو حبيب إلى أن لبنان لديه 5 أيام للرد على مبادرة وزير خارجية الكويت ولكن ليس هناك وقت محدد للوصول إلى تفاهم كامل.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/08/1050652096_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_a02cfe49573fb22fc69bfa90820d9181.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

لبنان: مبادرة الكويت لإعادة بناء الثقة لا تحمل أي شروط ولدينا 5 أيام للرد

20:59 GMT 23.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، اليوم الأحد، أن المبادرة التي طرحها وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، لتعزيز التفاهم بين لبنان ودول الخليج لا تحمل أي شروط.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بو حبيب في تصريحات لتلفزيون "إن.بي.إن" اللبناني ردا على سؤال حول المبادرة: "هذه مبادرة تفاهم ولا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا"، موضحا أن المبادرة تتكون من 12 بندا معظمها قرارات دولية.
ورجح الوزير اللبناني أن يقوم الرئيس ميشال عون، بدعوة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري، للاتفاق على الرد على المبادرة.
ونوه بو حبيب إلى أن المبادرة "ليست ممرا إلزاميا لإعادة الثقة ولكنها ممر تفاهمي"، حسب قوله.
وأشار بو حبيب إلى أن لبنان لديه 5 أيام للرد على مبادرة وزير خارجية الكويت ولكن ليس هناك وقت محدد للوصول إلى تفاهم كامل.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية