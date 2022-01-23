لبنان: مبادرة الكويت لإعادة بناء الثقة لا تحمل أي شروط ولدينا 5 أيام للرد
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أكد وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، اليوم الأحد، أن المبادرة التي طرحها وزير الخارجية الكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، لتعزيز التفاهم بين لبنان ودول الخليج لا تحمل أي شروط.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بو حبيب في تصريحات لتلفزيون "إن.بي.إن" اللبناني ردا على سؤال حول المبادرة: "هذه مبادرة تفاهم ولا تحمل أي شروط بل هي لمصلحة لبنان والعرب وهي مدعومة عربيا ودوليا"، موضحا أن المبادرة تتكون من 12 بندا معظمها قرارات دولية.
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب لـ NBN: قد يدعو عون الى اجتماع مع بري وميقاتي للاتفاق على رد جوابي على "رسالة الوزير الكويتي"، واحمل الجواب الى الكويت لأعرضه امام جلسة وزراء الخارجية العرب pic.twitter.com/2aHm8UuTDv— nbnlebanon (@nbntweets) January 23, 2022
ورجح الوزير اللبناني أن يقوم الرئيس ميشال عون، بدعوة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ورئيس البرلمان، نبيه بري، للاتفاق على الرد على المبادرة.
وزير الخارجية عبدالله بو حبيب: زيارة الوزير الكويتي الى لبنان جرى التحضير لها بسرية تامة من قِبَلي ولكن الرسالة التي حملها لم نكن على علم بها (NBN)#lebanon24— Lebanon 24 (@Lebanon24) January 23, 2022
ونوه بو حبيب إلى أن المبادرة "ليست ممرا إلزاميا لإعادة الثقة ولكنها ممر تفاهمي"، حسب قوله.
وأشار بو حبيب إلى أن لبنان لديه 5 أيام للرد على مبادرة وزير خارجية الكويت ولكن ليس هناك وقت محدد للوصول إلى تفاهم كامل.