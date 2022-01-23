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https://arabic.sputniknews.com/20220123/ليفربول-يجهض-انتفاضة-بالاس-ويقلص-الفارق-مع-مانشستر-سيتي-1056883047.html
ليفربول يجهض انتفاضة بالاس ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي
ليفربول يجهض انتفاضة بالاس ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي
اضطر ليفربول إلى الصمود أمام انتفاضة حماسية في الشوط الثاني من كريستال بالاس قبل أن ينتصر 3-1 اليوم الأحد ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T17:02+0000
2022-01-23T17:02+0000
رياضة
ليفربول
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بدأ الفريق الزائر المباراة بطريقة رائعة وأضاع آندي روبرتسون وجوردان هندرسون فرصتين قبل أن يمنح فيرجيل فان دايك غير المراقب التقدم لصالح ليفربول بضربة رأس قوية من ركلة ركنية.وضاعف ليفربول النتيجة قبل الاستراحة عندما انتهت الكرة عند روبرتسون بعد سلسلة من التمريرات الرائعة، ليرسل الظهير الأيسر تمريرة عرضية إلى أليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي سيطر على الكرة ووضعها في الشباك.وظهر بالاس بصورة مختلفة في الشوط الثاني، واخترق دفاع ليفربول مرارا حيث سدد كونور جالاجر برأسه كرة مرت أمام المرمى ثم تصدى الحارس أليسون بيكر لمحاولة أودسون إدوار بكعب القدم من مسافة قريبة.وقلص بالاس الفارق بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني عندما مرر جيفري شلوب إلى جان-فيليب ماتيتا بين مدافعي ليفربول، ليرسل الأخير الكرة إلى إدوار ليسجل في المرمى الخالي، وفقا لـ "رويترز".وكاد الجناح مايكل أوليسيه أن يعادل النتيجة لأصحاب الأرض عندما انطلق خلف دفاع ليفربول في الدقيقة 83 قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من فوق أليسون، لكن الحارس البرازيلي عاد سريعا إلى مرماه ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية.وأبلغ أوكسليد- تشامبرلين شبكة سكاي سبورتس: "لقد أنقذنا أليسون عدة مرات في الماضي وكان لديه اليوم بعض اللحظات. ليس لدينا أي شخص آخر نريده غيره".وواصل بالاس الضغط بحثا عن هدف التعادل، لكن المباراة حسمت عندما حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد مراجعة طويلة للفيديو بسبب مخالفة من الحارس فيسنتي جويتا ضد ديوجو جوتا، ونجح فابينيو في التسجيل من علامة الجزاء.ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف سيتي، الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ساوثامبتون أمس السبت. ويحتل بالاس المركز 13 ولديه 24 نقطة.وقال إدوار صاحب هدف بالاس لسكاي سبورتس "أعتقد أنها كانت مباراة إيجابية، خاصة في الشوط الثاني. لعبنا بشكل جيد وكنا أكثر شراسة وسجلنا"."نعم لقد سجلت لكننا خسرنا لذا لا يمكنني أن أكون سعيدا بهذا. أعتقد أننا بحاجة لمواصلة العمل ومحاولة الفوز بالمباراة القادمة".ورفض المهاجم الفرنسي لوم الحكم وحكم الفيديو المساعد على ركلة الجزاء المتأخرة التي أجهضت انتفاضة بالاس.وأضاف إدوار "هذا هو قرار الحكم ولا يمكن أن نفعل شيئا حيال ذلك. علينا احترام القرار وهذا كل ما في الأمر".
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رياضة, ليفربول

ليفربول يجهض انتفاضة بالاس ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي

17:02 GMT 23.01.2022
© REUTERS / MICHAEL REGANليفربول ضد ليستر سيتي
ليفربول ضد ليستر سيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / MICHAEL REGAN
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اضطر ليفربول إلى الصمود أمام انتفاضة حماسية في الشوط الثاني من كريستال بالاس قبل أن ينتصر 3-1 اليوم الأحد ويقلص الفارق مع مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى تسع نقاط.
بدأ الفريق الزائر المباراة بطريقة رائعة وأضاع آندي روبرتسون وجوردان هندرسون فرصتين قبل أن يمنح فيرجيل فان دايك غير المراقب التقدم لصالح ليفربول بضربة رأس قوية من ركلة ركنية.

وضاعف ليفربول النتيجة قبل الاستراحة عندما انتهت الكرة عند روبرتسون بعد سلسلة من التمريرات الرائعة، ليرسل الظهير الأيسر تمريرة عرضية إلى أليكس أوكسليد-تشامبرلين الذي سيطر على الكرة ووضعها في الشباك.

وظهر بالاس بصورة مختلفة في الشوط الثاني، واخترق دفاع ليفربول مرارا حيث سدد كونور جالاجر برأسه كرة مرت أمام المرمى ثم تصدى الحارس أليسون بيكر لمحاولة أودسون إدوار بكعب القدم من مسافة قريبة.

وقلص بالاس الفارق بعد عشر دقائق من انطلاق الشوط الثاني عندما مرر جيفري شلوب إلى جان-فيليب ماتيتا بين مدافعي ليفربول، ليرسل الأخير الكرة إلى إدوار ليسجل في المرمى الخالي، وفقا لـ "رويترز".

وكاد الجناح مايكل أوليسيه أن يعادل النتيجة لأصحاب الأرض عندما انطلق خلف دفاع ليفربول في الدقيقة 83 قبل أن يسدد بقدمه اليسرى من فوق أليسون، لكن الحارس البرازيلي عاد سريعا إلى مرماه ليبعد الكرة إلى ركلة ركنية.

وأبلغ أوكسليد- تشامبرلين شبكة سكاي سبورتس: "لقد أنقذنا أليسون عدة مرات في الماضي وكان لديه اليوم بعض اللحظات. ليس لدينا أي شخص آخر نريده غيره".

وواصل بالاس الضغط بحثا عن هدف التعادل، لكن المباراة حسمت عندما حصل ليفربول على ركلة جزاء بعد مراجعة طويلة للفيديو بسبب مخالفة من الحارس فيسنتي جويتا ضد ديوجو جوتا، ونجح فابينيو في التسجيل من علامة الجزاء.

ورفع ليفربول رصيده إلى 48 نقطة، بفارق تسع نقاط خلف سيتي، الذي اكتفى بالتعادل 1-1 مع ساوثامبتون أمس السبت. ويحتل بالاس المركز 13 ولديه 24 نقطة.

وقال إدوار صاحب هدف بالاس لسكاي سبورتس "أعتقد أنها كانت مباراة إيجابية، خاصة في الشوط الثاني. لعبنا بشكل جيد وكنا أكثر شراسة وسجلنا".

"نعم لقد سجلت لكننا خسرنا لذا لا يمكنني أن أكون سعيدا بهذا. أعتقد أننا بحاجة لمواصلة العمل ومحاولة الفوز بالمباراة القادمة".

ورفض المهاجم الفرنسي لوم الحكم وحكم الفيديو المساعد على ركلة الجزاء المتأخرة التي أجهضت انتفاضة بالاس.

وأضاف إدوار "هذا هو قرار الحكم ولا يمكن أن نفعل شيئا حيال ذلك. علينا احترام القرار وهذا كل ما في الأمر".
اللاعب المصري الدولي، محمد صلاح، في مباراة ليفربول ضد برايتون، 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2022
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15 يناير, 21:50 GMT
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