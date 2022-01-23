https://arabic.sputniknews.com/20220123/ما-هي-قدرات-راجمة-الصواريخ-الروسية-توس---1-إيه؟-1056867786.html

ما هي قدرات راجمة الصواريخ الروسية "توس - 1 إيه"؟

ما هي قدرات راجمة الصواريخ الروسية "توس - 1 إيه"؟

تقوم راجمات الصواريخ بدور مهم في المعارك البرية، ومنها "توس - 1 إيه" (سولنسيبيوك) الروسية، التي يتراوح مداها بين 600 متر و6 آلاف متر ويمكنها إحراق مواقع... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T11:05+0000

2022-01-23T11:05+0000

2022-01-23T11:05+0000

رصد عسكري

الجيش الروسي

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وتعد "توس - 1 إيه" هي النسخة المطورة من راجمات الصواريخ الروسية "توس - 1"، حيث يمكن إعدادها للقتال خلال 90 ثانية، بحسب تقرير لموقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت التقرير إلى أن "توس - 1 إيه" يمكنها إطلاق 24 صاروخا خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 ثوان، بينما تحمل مركبة الدعم المرافقة لها 48 صاروخا آخر يمكن إعدادها لإطلاق دفعة أخرى من الصواريخ لمواصلة القتال.تستطيع راجمة الصواريخ الروسية إطلاق صواريخ عيار 220 ملم مع قدرتها على الدوران 360 درجة أثناء إطلاق النار، الذي يتم التحكم فيه عن طريق نظام إطلاق نار إلكتروني يمكنها من تحديد أهدافها بدقة عالية.تستخدم "توس - 1 إيه" صواريخ بمحرك يعمل بالوقود الصلب ومزودة برؤوس حربية حرارية شديدة الانفجار.عندما يتم إطلاق الصواريخ إلى أقصى مدى إطلاق يمكن لـ "توس - 1 إيه" تغطية مساحة تصل إلى 40 كيلومترا مربعا بقوة نيرانية هائلة بفضل قدرتها على إطلاق النار في جميع الاتجاهات بمدى يصل إلى 6 كيلومترات.ورغم سرعتها التي تمنحها القدرة على المناورة أثناء الإطلاق، فإنه تم تزويد "توس - 1 إيه" بنظام توليد دخان على جوانبها لزيادة قدرتها على التخفي في ميادين القتال.تم تثبيت راجمة الصواريخ الروسية "توس - 1 إيه" على "شاسيه" دبابة "تي - 90 إس"، بينما كانت النسخ السابقة تستخدم "شاسيه" دبابات "تي - 72".ويصل وزن "توس - 1 إيه" إلى نحو 45 طن، بينما يصل مدى المركبة إلى 550 كيلومترا ويمكنها الانطلاق بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، بحسب تقرير لموقع "أرمي تكنولوجي" الأمريكي.ولفت التقرير إلى أن النسخة الجديدة من راجمات "سولنسيبيوك" تمتلك قدرات فريدة تجعل زمن إطلاق الصواريخ أقل ويمكن استخدامها ضد تحصينات العدو الثابتة وعتاده العسكري المتحرك، حيث يؤدي انفجار صواريخها إلى ارتفاع درجة الحرارة ومستويات الضغط إلى مستويات مدمرة في المواقع المستهدفة.

https://arabic.sputniknews.com/20211206/الجيش-الروسي-يتزود-بقاذفة-صواريخ-لا-مثيل-لها-في-العالم-صور-وفيديو-----1053632027.html

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رصد عسكري, الجيش الروسي