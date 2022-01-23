https://arabic.sputniknews.com/20220123/مجلة-أمريكية-حرب-أنظمة-التخفي-الروسية-الأمريكية-من-سيفوز-1056869110.html

مجلة أمريكية: حرب أنظمة التخفي الروسية الأمريكية.. من سيفوز

مجلة أمريكية: حرب أنظمة التخفي الروسية الأمريكية.. من سيفوز

تطرح مجلة Nationalinterest الأمريكية، عبر كاتبها المتخصص بشؤون الدفاع، ديف ماجومدار، أسئلة تشير إلى مدى قدرة روسيا على المنافسة في سباق الحرب التكنولوجية... 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T11:30+0000

2022-01-23T11:30+0000

2022-01-23T11:30+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

سلاح روسيا

أبحاث

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101633/95/1016339573_18:0:1262:700_1920x0_80_0_0_972fd27d81c21e0400e678c378fdb2ce.jpg

قال مايك كوفمان، عالم أبحاث متخصص في الشؤون العسكرية الروسية في شركة CNA، أن الكرملين يعتقد أن التهديد الأساسي لقواته البرية يأتي من القوة الجوية الأمريكية، لذلك تعمل روسيا بكل جهد لهزيمة تكنولوجيا التخفي، حيث تم تخصيص الكثير من الموارد لتحقيق هذه الغاية.وتعد تقنية التخفي، أو التكنولوجيا المنخفضة (LO)، تقنية عسكرية تهدف إلى جعل المركبات أو الصواريخ غير مرئية تقريبا لرادار العدو أو لأي كشف إلكتروني آخر، وفقا لموقع "Britannica".ووفقا لمجلة Nationalinterest الأمريكية، جربت روسيا عددًا من التقنيات المختلفة لهزيمة تكنولوجيا التخفي، كتطوير شبكة دفاع جوي متكاملة محكمة مع رادارات متعددة تحاول التقاط نفس الطائرة من اتجاهات مختلفة.وهنا يشير كاتب المقال، ديف ماجومدار، إلى سؤال مفتوح: ما مدى فعالية هذه الجهود؟قال كوفمان: "إنه لأمر رائع أن تكون قادرا على رؤية طائرة، أو أجزاء منها، ولكن الحصول على الدقة بحيث يمكنك التقاط صاروخ بالقرب من الهدف هو التحدي الأساسي".وتابع عالم الأبحاث أنه قد تبدو الدفاعات الجوية الروسية هائلة كجزء من قدرة موسكو المتطورة بشكل متزايد على منع الوصول / رفض المنطقة (A2 / AD)، لكن المناطق المحمية بهذه الأنظمة بعيدة كل البعد عن الفقاعات التي لا يمكن اختراقها أو "القباب الحديدية" كما أطلق عليها بعض المحللين، مشيرا إلى أنه ستظل الدفاعات الجوية الروسية تكافح من أجل الاشتباك الفعال مع طائرات الشبح من الجيل الخامس مثل Lockheed Martin F-22 Raptorأو F-35 Joint Strike Fighter.فيما أشار مايك كوفمان إلى أن "الرادار الروسي المتقدم، ومجموعة متنوعة من الصواريخ والأنظمة القادرة التي تحاول دمج كميات كبيرة من البيانات من أجل دفاع جوي أكثر فاعلية، ستفصل بشكل متزايد القوات الجوية الغربية إلى صفين، الأول يتجسد "إذا ما وصلت هذه الأنظمة في المستقبل إلى الصين وإيران والقوى الإقليمية الأخرى سيكون هناك من يستطيع اختراق الدفاعات الجوية المتقدمة والبقاء على قيد الحياة في قتال متطور"، والثاني يتمثل بـ "أولئك الذين تتمثل مهمتهم في قصف داعش أو خليفتها".ويلاحظ كوفمان أن الدفاعات الجوية الروسية الصنع المتقدمة مثل S-300 و S-400وعائلة S-500 القادمةـ تأتي مع أنظمة مصممة لاكتشاف وتتبع وجود طائرات منخفضة يمكن ملاحظتها (LO) مثل F-22 و F- 35، بينما "تكمن مشكلة موسكو في أنه في حين أن رادارات الإنذار المبكر والاستحواذ الروسية العاملة في نطاقات VHFو UHF و L و Sيمكنها اكتشاف وحتى تعقب طائرة شبحية تكتيكية بحجم مقاتلة، فإن هذه الأنظمة لا تقدم مسارا لجودة الأسلحة"، ونوه كوفمان متسائلا: "استثمرت روسيا في رادارات الإنذار المبكر منخفضة النطاق، مع بعض المتغيرات الرائعة، ولكن هل يمكنها استخدامها لتكوين صورة جيدة معًا، ومعالجتها لتطوير مسار ضد الطائرات منخفضة المراقبة؟".وأضاف كوفمان أنه في حين أن الروس والصينيين لم يحلوا المشكلة بعد، فمن الواضح أن تقنية التخفي أصبحت أقل أهمية بكثير بمرور الوقت، على الرغم من أن الاستحواذ ربما لا يكون أقل تكلفة، في النهاية، ستجد موسكو حلاً لمشكلة التخفي حيث يستمر الصراع الدوري بين الهجوم والدفاع إلى ما لا نهاية، إنها مجرد مسألة وقت.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/سلاح-روسي-فريد-يوسع-إمكانيات-صد-الهجوم-الصاروخي-المكثف-1053955990.html

https://arabic.sputniknews.com/20211115/الصين-السلاح-الروسي-الجديد-لم-يترك-لأمريكا-أي-فرصة-1050712032.html

https://arabic.sputniknews.com/20211109/صحيفة-هذا-السلاح-الروسي-حرم-الخصم-من-النوم-1050658702.html

https://arabic.sputniknews.com/20210806/طائرات-سلاح-الجو-الروسي-تزداد-قدرة-على-تحقيق-المهمة-القتالية-وزير-الدفاع-يشرح-السبب-1049777088.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, سلاح روسيا, أبحاث