محافظات مصرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود غدا الاثنين طقس ماطر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.وبحسب بيان الهيئة تنخفض درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد وجنوبه.لافته إلى أن انخفاض درجات الحرارة يتراوح نهارًا على تلك المناطق بين درجة ودرجتين خلال ساعات النهار.وتوقعت الهيئة أن تكون درجة الحرارة غدًا في القاهرة 14 درجة نهارًأ، و7 درجات ليلاً، على أن تكون درجات الحرارة فى الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية خلال النهار 14 درجة، و8 درجات ليلاً.وفي جنوب سيناء من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 20 للعظمى و13 للصغرى، على أن تنخفض فى شمال الصعيد إلى 15 درجة نهارًا بدلاً من 17 درجة اليوم، وتكون 5 درجات ليلاً، وفي جنوب الصعيد من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة نهارًا بدلاً من 20 درجة اليوم، وتكون 7 درجات ليلاً.وشهدت 6 محافظات مصرية اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بدأت منذ فجر اليوم الأحد، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تزيد عدد المحافظات التي تسقط عليها الأمطار خلال حالة الطقس.
أعلنت محافظات مصرية رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ الذي يضرب البلاد حاليا.
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في مصر أن يسود غدا الاثنين طقس ماطر على الوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة.
وبحسب بيان الهيئة تنخفض درجات الحرارة المتوقعة الاثنين على القاهرة والإسكندرية والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد وجنوبه.
لافته إلى أن انخفاض درجات الحرارة يتراوح نهارًا على تلك المناطق بين درجة ودرجتين خلال ساعات النهار.
وتوقعت الهيئة أن تكون درجة الحرارة غدًا في القاهرة 14 درجة نهارًأ، و7 درجات ليلاً، على أن تكون درجات الحرارة فى الإسكندرية وباقي السواحل الشمالية خلال النهار 14 درجة، و8 درجات ليلاً.
وفي جنوب سيناء من المتوقع أن تكون درجات الحرارة 20 للعظمى و13 للصغرى، على أن تنخفض فى شمال الصعيد إلى 15 درجة نهارًا بدلاً من 17 درجة اليوم، وتكون 5 درجات ليلاً، وفي جنوب الصعيد من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 19 درجة نهارًا بدلاً من 20 درجة اليوم، وتكون 7 درجات ليلاً.
وشهدت 6 محافظات مصرية اليوم سقوط أمطار متفاوتة الشدة، بدأت منذ فجر اليوم الأحد، وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تزيد عدد المحافظات التي تسقط عليها الأمطار خلال حالة الطقس.