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https://arabic.sputniknews.com/20220123/مدرب-الكونغو-ذهبت-إلى-الحمام-4-مرات-فور-علمي-بمواجهة-المغرب-فيديو-1056881362.html
مدرب الكونغو: ذهبت إلى الحمام 4 مرات فور علمي بمواجهة المغرب... فيديو
مدرب الكونغو: ذهبت إلى الحمام 4 مرات فور علمي بمواجهة المغرب... فيديو
علق مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، الأرجنتيني هيكتور كوبر، على قرعة المباراة الفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T16:00+0000
2022-01-23T16:00+0000
رياضة
بطولة كأس العالم 2022
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وقال كوبر في برنامج تليفزيوني مساء السبت، تعليقا على مواجهة المغرب: "ذهبت إلى الحمام 4 مرات عقب الإعلان عن القرعة".وتابع: "علمت أن البعض سعيد بوقوعنا أمام المغرب، لكننا سنؤدي ما علينا".وكانت قرعة المباراة الفاصلة والحاسمة للمنتخبات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، قد أجريت أمس السبت.وأسفرت القرعة عن مواجهات ستجمع بين منتخب مصر والسنغال، تونس ومالي، الكونغو الديمقراطية والمغرب، الكاميرون والجزائر، غانا ونيجيريا.يشار إلى أن المنتخب الكونغولي سيواجه نظيره المغربي يومي 24 و29 مارس/آذار المقبل، على أن تقام مباراة الذهاب في الكونغو بينما تستضيف المغرب لقاء الإياب.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/إعلان-نتائج-قرعة-الدور-الحاسم-لتصفيات-أفريقيا-المؤهلة-لكأس-العالم-2022-1056845727.html
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رياضة, بطولة كأس العالم 2022

مدرب الكونغو: ذهبت إلى الحمام 4 مرات فور علمي بمواجهة المغرب... فيديو

16:00 GMT 23.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHمدرب منتخب مصر هيكتور كوبر
مدرب منتخب مصر هيكتور كوبر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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علق مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية، الأرجنتيني هيكتور كوبر، على قرعة المباراة الفاصلة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم بقطر 2022.
وقال كوبر في برنامج تليفزيوني مساء السبت، تعليقا على مواجهة المغرب: "ذهبت إلى الحمام 4 مرات عقب الإعلان عن القرعة".
وتابع: "علمت أن البعض سعيد بوقوعنا أمام المغرب، لكننا سنؤدي ما علينا".
وكانت قرعة المباراة الفاصلة والحاسمة للمنتخبات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر، قد أجريت أمس السبت.
وأسفرت القرعة عن مواجهات ستجمع بين منتخب مصر والسنغال، تونس ومالي، الكونغو الديمقراطية والمغرب، الكاميرون والجزائر، غانا ونيجيريا.
يشار إلى أن المنتخب الكونغولي سيواجه نظيره المغربي يومي 24 و29 مارس/آذار المقبل، على أن تقام مباراة الذهاب في الكونغو بينما تستضيف المغرب لقاء الإياب.
استاد البيت يحتضن افتتاح كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
إعلان نتائج قرعة الدور الحاسم لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022... فيديو
أمس, 15:16 GMT
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