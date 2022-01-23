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https://arabic.sputniknews.com/20220123/مرشح-رئاسة-برلمان-هندوراس-يهرب-من-خلف-المنصة-أثناء-تأدية-اليمين-فيديو-1056880736.html
مرشح رئاسة برلمان هندوراس يهرب من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين... فيديو
مرشح رئاسة برلمان هندوراس يهرب من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين... فيديو
هرب المرشح لرئاسة برلمان هندوراس، خورخي كاليكس، من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين، إثر وقوع اشتباكات بالأيدي. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:41+0000
2022-01-23T15:41+0000
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جاء ذلك بعد انشقاق عشرين عضوا عن حزب رئيسة البلاد المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها، وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح جلسة البرلمان عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم، خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، بحسب "يورو نيوز".واندفع سبعة نواب موالين للرئيسة المنتخبة باتجاه خورخي كاليكس أثناء تأديته لليمين، وهم يهتفون "خونة"، ما دفعه للهروب من خلف المنصة.وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة إلى الهدوء والحوار في هندوراس عقب مشاجرة بين النواب يوم الجمعة الماضي بسبب خلاف بشأن من سيرأس البرلمان.وقالت السفارة الأمريكية في تيجوسيجالبا، أمس السبت، إنه "بسبب أحداث 21 يناير/ كانون الثاني تدعو الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وإجراء حوار".
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مرشح رئاسة برلمان هندوراس يهرب من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين... فيديو

15:41 GMT 23.01.2022
© REUTERS / FREDY RODRIGUEZاشتباكات في برلمان هندوراس
اشتباكات في برلمان هندوراس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© REUTERS / FREDY RODRIGUEZ
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هرب المرشح لرئاسة برلمان هندوراس، خورخي كاليكس، من خلف المنصة أثناء تأدية اليمين، إثر وقوع اشتباكات بالأيدي.
جاء ذلك بعد انشقاق عشرين عضوا عن حزب رئيسة البلاد المنتخبة شيومارا كاسترو، قبل أسبوع من توليها منصبها، وبدأ تبادل الشتائم مع افتتاح جلسة البرلمان عندما اقترح النواب العشرون في حزب الحرية وإعادة التأسيس (يسار) أحدهم، خورخي كاليكس، ليشغل منصب رئيس البرلمان، بحسب "يورو نيوز".
واندفع سبعة نواب موالين للرئيسة المنتخبة باتجاه خورخي كاليكس أثناء تأديته لليمين، وهم يهتفون "خونة"، ما دفعه للهروب من خلف المنصة.
وفي وقت سابق، دعت الولايات المتحدة إلى الهدوء والحوار في هندوراس عقب مشاجرة بين النواب يوم الجمعة الماضي بسبب خلاف بشأن من سيرأس البرلمان.
وقالت السفارة الأمريكية في تيجوسيجالبا، أمس السبت، إنه "بسبب أحداث 21 يناير/ كانون الثاني تدعو الولايات المتحدة الأطراف السياسية إلى التزام الهدوء وإجراء حوار".
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