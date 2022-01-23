مستشارة الرئاسة السورية : الوجود الإيراني في سوريا يقتصر على الضباط والخبراء

ملفات الحلقة: المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية تكشف طبيعة الوجود العسكري الإيراني في سوريا
ملفات الحلقة: المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية تكشف طبيعة الوجود العسكري الإيراني في سوريا
أكدت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، لونا الشبل خلال حوار تلفزيوني، أن الوجود العسكري الإيراني في سورية يقتصرعلى عدد من الضباط الذين يقدِّمون المشورة للجيش السوري وأن سورية وحدها هي من تقرر من وماذا يكون على أرضها، مشيرة في الوقت نفسه إلى عمق العلاقة بين كل من طهران ودمشق واصفة إياها بالتاريخية، ومبينة في الوقت نفسه أن أيران لطالما وقفت بجانب دمشق في الكثير من المواقف ولا يمكن رد الوفاء إلا بالوفاء.وفيما يخص الوجود العسكري الإيراني في سورية، قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون لبرنامج شؤون عسكرية :خبير: الكيان الصهيوني منذ عام 1947 وهو يضع الجزائر بالخانة الحمراءأكد الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر البروفيسور إدريس عطية، خلال حواره ببرنامج شؤون عسكرية، وتعقيبا على الكلمة التي ألقاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي أشاد فيها بالجيش الجزائري، واصفا إياه بالجيش المسالم والذي يدافع عن البلاد بكل شراسة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال: التفاصيل في الملف الصوتي
ملفات الحلقة: المستشارة الخاصة بالرئاسة السورية تكشف طبيعة الوجود العسكري الإيراني في سوريا، تبون يشيد بالجيش الجزائري ويؤكد: "الويل لمن يعتدي على الجزائر"، مع تجدد المواجهات هل ستساهم أحداث الشيخ جرَّاح بالتصعيد العسكري؟ الصين تواصل بناء أقوى مدمِّرات في العالم، تصنيف مراتب القوة للجيوش في العالم؛ أمريكا تتصدرعالميًا ومصر الأقوى في الشرق الأوسط.
أكدت المستشارة الخاصة للرئاسة السورية، لونا الشبل خلال حوار تلفزيوني، أن الوجود العسكري الإيراني في سورية يقتصرعلى عدد من الضباط الذين يقدِّمون المشورة للجيش السوري وأن سورية وحدها هي من تقرر من وماذا يكون على أرضها، مشيرة في الوقت نفسه إلى عمق العلاقة بين كل من طهران ودمشق واصفة إياها بالتاريخية، ومبينة في الوقت نفسه أن أيران لطالما وقفت بجانب دمشق في الكثير من المواقف ولا يمكن رد الوفاء إلا بالوفاء.
وفيما يخص الوجود العسكري الإيراني في سورية، قال الخبير العسكري العميد هيثم حسون لبرنامج شؤون عسكرية :
" الوجود الإيراني في سوريا هو نتيجة الظروف التي حصلت بعد عام 2011 عندما غزا الإرهاب مناطق كثيرة في الأراضي السورية مما اضطر الجيش العربي السوري إلى الانتشار على مساحات كبيرة ودفع القيادة السورية كي تطلب من الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعزيز القدرات القتالية للجيش العربي السوري".
خبير: الكيان الصهيوني منذ عام 1947 وهو يضع الجزائر بالخانة الحمراء
أكد الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر البروفيسور إدريس عطية، خلال حواره ببرنامج شؤون عسكرية، وتعقيبا على الكلمة التي ألقاها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والتي أشاد فيها بالجيش الجزائري، واصفا إياه بالجيش المسالم والذي يدافع عن البلاد بكل شراسة. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال:
"الكيان الصهيوني ومنذ عام 1947 وهويضع الجزائر بالخانة الحمراء وذلك بسبب مواقف البلاد من هذه القضية، وإن الجزائر أستخدمت حق الفيتو عندما رفضت بشكل قاطع التطبيع مع هذا الكيان"