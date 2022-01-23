تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/مقتل-جندي-فرنسي-في-هجوم-استهدف-قاعدة-عسكرية-في-مالي-1056868662.html
مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في مالي
مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في مالي
أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأحد، مقتل جندي فرنسي خلال الهجوم الصاروخي الذي استهدف، مساء أمس السبت، قاعدة عسكرية لقوة برخان العسكرية الفرنسية... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T11:15+0000
2022-01-23T11:15+0000
أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101525/70/1015257077_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_8d3db21b6463f10d052180ce7dd877ba.jpg
وقال الإليزيه، في بيان: "مقتل جندي فرنسي خلال هجوم يوم أمس الذي استهدف القاعدة العسكرية لقوة برخان في غاو في مالي"، موضحا أن الجندي يدعى ألكسندر مارتن من الفوج 54 للمدفعية.من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عزم بلاده "مواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل بالتعاون مع الشركاء"، بحسب البيان.هذا وكان مصدر محلي قد أكد لسبوتنيك أمس أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.وتعهدت فرنسا منذ يونيو/حزيران 2021 بإعادة تنظيم وجودها العسكرية في منطقة الساحل بعد 9 سنوات قضتها قواتها هناك، حيث أخلت 3 قواعد في شمالي مالي، وركزت قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.وتتضمن خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من 5 آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 جندي بحلول عام 2023.وأطلقت فرنسا عملية عسكرية، في أغسطس/آب 2014، في منطقة الساحل الأفريقي تُعرف باسم "عملية برخان"، ونشرت حينئذ حوالي 4000 جندي فرنسي على 5 دول في الساحل وهي مالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر، من أجل "مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية". وعلى الرغم من التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/مسؤول-في-مالي-لسبوتنيك-الشعب-يطالب-بخروج-فرنسا-ويريد-التعاون-مع-روسيا-1056267856.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101525/70/1015257077_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_02016f1b35851f4758c12c3b68d79122.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا

مقتل جندي فرنسي في هجوم استهدف قاعدة عسكرية في مالي

11:15 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / Philippe Desmazesقوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي
قوات الأمم المتحدة لدعم السلام في مالي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / Philippe Desmazes
تابعنا عبر
أعلنت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه"، اليوم الأحد، مقتل جندي فرنسي خلال الهجوم الصاروخي الذي استهدف، مساء أمس السبت، قاعدة عسكرية لقوة برخان العسكرية الفرنسية شمالي مالي.
وقال الإليزيه، في بيان: "مقتل جندي فرنسي خلال هجوم يوم أمس الذي استهدف القاعدة العسكرية لقوة برخان في غاو في مالي"، موضحا أن الجندي يدعى ألكسندر مارتن من الفوج 54 للمدفعية.
من جانبه أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على عزم بلاده "مواصلة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل بالتعاون مع الشركاء"، بحسب البيان.

هذا وكان مصدر محلي قد أكد لسبوتنيك أمس أن هجوما صاروخيا استهدف قاعدة غاو العسكرية الفرنسية شمالي مالي.

وتعهدت فرنسا منذ يونيو/حزيران 2021 بإعادة تنظيم وجودها العسكرية في منطقة الساحل بعد 9 سنوات قضتها قواتها هناك، حيث أخلت 3 قواعد في شمالي مالي، وركزت قواتها قرب الحدود مع كل من النيجر وبوركينا فاسو.
الماليون المؤيدون للإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا يجتمعون للاحتفال في باماكو، مالي، 21 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
مسؤول في مالي لسبوتنيك: الشعب يطالب بخروج فرنسا ويريد التعاون مع روسيا
16 يناير, 12:34 GMT
وتتضمن خطة فرنسا على خفض عدد قواتها من 5 آلاف عسكري حالياً إلى نحو 2500 جندي بحلول عام 2023.

وأطلقت فرنسا عملية عسكرية، في أغسطس/آب 2014، في منطقة الساحل الأفريقي تُعرف باسم "عملية برخان"، ونشرت حينئذ حوالي 4000 جندي فرنسي على 5 دول في الساحل وهي مالي وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر، من أجل "مساعدة دول الساحل على التصدي للجماعات الإرهابية".

وعلى الرغم من التدخل العسكري الفرنسي في المنطقة لا تزال الهجمات المسلحة متواصلة، ومؤخرا اتسع نطاقها من شمال مالي إلى وسطها ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية