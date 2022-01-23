مقتل 16 شخصا وإصابة 8 في حريق بملهى ليلي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي

أعلنت الحكومة الكاميرونية، في بيان اليوم الأحد، "مصرع 16 شخصا وإصابة 8 آخرين حتى الآن إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في حي "باستوس" بالعاصمة ياوندي".وأضاف البيان أن "الرئيس الكاميروني بول بيا أعلن ضرورة تقديم العناية للمصابين وإجراء تحقيق في الواقعة وذلك فور علمه بالحادث".وأوضح بيان الحكومة أن الحريق كان نتيجة استخدام ألعاب نارية.وحسب تقارير محلية أثار الحادث الذعر في البلاد، خاصة أنه يتزامن مع تنظيم الكاميرون نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، وإطلاق جماعات مسلحة تهديدات بالتزامن مع انطلاق البطولة.
وأضاف البيان أن "الرئيس الكاميروني بول بيا أعلن ضرورة تقديم العناية للمصابين وإجراء تحقيق في الواقعة وذلك فور علمه بالحادث".
وأوضح بيان الحكومة أن الحريق كان نتيجة استخدام ألعاب نارية.
About 30 people have been reported dead and many others injured at LIVS night Club ancien Yaoba Bastos in Yaoundé due to a gas leakage which caused fire. If your friends, siblings or parents went out last night in Yaounde and aren't back, please do check on them. @PRC_Cellcompic.twitter.com/FH8Qpgynh7