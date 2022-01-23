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مقتل 16 شخصا وإصابة 8 في حريق بملهى ليلي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي
مقتل 16 شخصا وإصابة 8 في حريق بملهى ليلي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي
لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T12:36+0000
2022-01-23T12:36+0000
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أعلنت الحكومة الكاميرونية، في بيان اليوم الأحد، "مصرع 16 شخصا وإصابة 8 آخرين حتى الآن إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في حي "باستوس" بالعاصمة ياوندي".وأضاف البيان أن "الرئيس الكاميروني بول بيا أعلن ضرورة تقديم العناية للمصابين وإجراء تحقيق في الواقعة وذلك فور علمه بالحادث".وأوضح بيان الحكومة أن الحريق كان نتيجة استخدام ألعاب نارية.وحسب تقارير محلية أثار الحادث الذعر في البلاد، خاصة أنه يتزامن مع تنظيم الكاميرون نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، وإطلاق جماعات مسلحة تهديدات بالتزامن مع انطلاق البطولة.
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مقتل 16 شخصا وإصابة 8 في حريق بملهى ليلي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي

12:36 GMT 23.01.2022
© Fotolia / Marco Scisettiملهى ليلي
ملهى ليلي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Fotolia / Marco Scisetti
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لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 8 آخرون إثر اندلاع حريق في ملهى ليلي في العاصمة الكاميرونية ياوندي.
أعلنت الحكومة الكاميرونية، في بيان اليوم الأحد، "مصرع 16 شخصا وإصابة 8 آخرين حتى الآن إثر نشوب حريق في ملهى ليلي في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت في حي "باستوس" بالعاصمة ياوندي".
وأضاف البيان أن "الرئيس الكاميروني بول بيا أعلن ضرورة تقديم العناية للمصابين وإجراء تحقيق في الواقعة وذلك فور علمه بالحادث".
وأوضح بيان الحكومة أن الحريق كان نتيجة استخدام ألعاب نارية.
وحسب تقارير محلية أثار الحادث الذعر في البلاد، خاصة أنه يتزامن مع تنظيم الكاميرون نهائيات كأس أمم أفريقيا في كرة القدم، وإطلاق جماعات مسلحة تهديدات بالتزامن مع انطلاق البطولة.
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