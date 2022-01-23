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https://arabic.sputniknews.com/20220123/منة-شلبي-ترفض-التعليق-على-قضية-والدتها-والممرضتين--وتكشف-عن-الفنان-الأقرب-إلى-قلبها-1056874938.html
منة شلبي ترفض التعليق على قضية "والدتها والممرضتين" ... وتكشف عن الفنان الأقرب إلى قلبها
منة شلبي ترفض التعليق على قضية "والدتها والممرضتين" ... وتكشف عن الفنان الأقرب إلى قلبها
رفضت الفنانة المصرية، منة شلبي، التعليق على أزمة والدتها الفنانة المعتزلة، زيزي مصطفى، مع ‏ممرضتان متهمتان بالتسبب في إهمالها طبيا.‏ 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T13:49+0000
2022-01-23T13:49+0000
مجتمع
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
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وكانت إحدى الممرضتين كشفت قبل أسبوع في منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن أنها "عملت مع منة شلبي في فترة سابقة ولأكثر من 3 أشهر، ولاقت منها معاملة سيئة وسبابا وألفاظا نابية، وأشارت إلى أنها كانت تجعلها تنام على الأرض، وتوفر لها طعاما سيئا، وكان عبارة عن وجبة واحدة فقط في اليوم".وفي سؤال قناة "العربية" السعودية لها حول سير التحقيقات في البلاغ المقدم منها ضد الممرضتين، واتهامها لهما بإهمال والدتها طبيا في الغردقة، قالت منة شلبي إنها "ترفض التعليق، والأمر في يد النيابة العامة".وأطلق عدد من الممرضات المصريات هاشتاغات عدة يتهمن فيها منة شلبي بالعنصرية وإساءة معاملتهن.وقبل أسبوعين، أمرت نيابة الغردقة بإخلاء سبيل الممرضتين المتهمتان من جانب منة شلبي بالإهمال ‏الطبي في علاج والدتها، الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى.‏وتزعم منة شلبي في المحضر المحرر ضد الممرضتين أنهما استخدمتا مياها ساخنة على جرح والدتها بدلا من دافئة، ما تسبب في تدهور جرحها وأسفر عن تقيح.من ناحية أخرى، عبرت منة شلبي في حديثها لقناة "العربية" عن سعادتها بعودة تعاونها مع الفنان المصري، أحمد عز، في فيلم "الجريمة"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية، من تأليف وإخراج شريف عرفة.وأكدت شلبي أن أحمد عز "من أقرب الناس إلى قلبها في الوسط الفني"، وأعربت عن سعادتها بالتطور الذي يحدث لأدائه التمثيلي في الأعمال الفنية التي يقدمها، حتى لو كانت تلك الأعمال بدونها.كما كشفت منة شلبي أن أحمد عز ساعدها كثيرا في فيلمهما الجديد "الجريمة"، وذلك لأن طبيعة الدور الذي تقدمه في أحداثه معقدة نفسيا، وسبّب إجهادا لجهازها العصبي.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/إخلاء-سبيل-ممرضتين-اتهمتهما-منة-شلبي-بإهمال-علاج-والدتها-1055165307.html
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر

منة شلبي ترفض التعليق على قضية "والدتها والممرضتين" ... وتكشف عن الفنان الأقرب إلى قلبها

13:49 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالفنانة المصرية منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، القاهرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
الفنانة المصرية منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، القاهرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
الفنانة المصرية منة شلبي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، القاهرة، 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
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رفضت الفنانة المصرية، منة شلبي، التعليق على أزمة والدتها الفنانة المعتزلة، زيزي مصطفى، مع ‏ممرضتان متهمتان بالتسبب في إهمالها طبيا.‏
وكانت إحدى الممرضتين كشفت قبل أسبوع في منشور لها على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي عن أنها "عملت مع منة شلبي في فترة سابقة ولأكثر من 3 أشهر، ولاقت منها معاملة سيئة وسبابا وألفاظا نابية، وأشارت إلى أنها كانت تجعلها تنام على الأرض، وتوفر لها طعاما سيئا، وكان عبارة عن وجبة واحدة فقط في اليوم".
وفي سؤال قناة "العربية" السعودية لها حول سير التحقيقات في البلاغ المقدم منها ضد الممرضتين، واتهامها لهما بإهمال والدتها طبيا في الغردقة، قالت منة شلبي إنها "ترفض التعليق، والأمر في يد النيابة العامة".
الفنانة المصرية، منة شلبي، في حفل توزيع جوائز إيمي العالمية، نيويورك، أمريكا، 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
إخلاء سبيل ممرضتين اتهمتهما منة شلبي بإهمال علاج والدتها
10 يناير, 10:12 GMT
وأطلق عدد من الممرضات المصريات هاشتاغات عدة يتهمن فيها منة شلبي بالعنصرية وإساءة معاملتهن.
وقبل أسبوعين، أمرت نيابة الغردقة بإخلاء سبيل الممرضتين المتهمتان من جانب منة شلبي بالإهمال ‏الطبي في علاج والدتها، الراقصة المعتزلة، زيزي مصطفى.‏
وتزعم منة شلبي في المحضر المحرر ضد الممرضتين أنهما استخدمتا مياها ساخنة على جرح والدتها بدلا من دافئة، ما تسبب في تدهور جرحها وأسفر عن تقيح.
من ناحية أخرى، عبرت منة شلبي في حديثها لقناة "العربية" عن سعادتها بعودة تعاونها مع الفنان المصري، أحمد عز، في فيلم "الجريمة"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية، من تأليف وإخراج شريف عرفة.
وأكدت شلبي أن أحمد عز "من أقرب الناس إلى قلبها في الوسط الفني"، وأعربت عن سعادتها بالتطور الذي يحدث لأدائه التمثيلي في الأعمال الفنية التي يقدمها، حتى لو كانت تلك الأعمال بدونها.
كما كشفت منة شلبي أن أحمد عز ساعدها كثيرا في فيلمهما الجديد "الجريمة"، وذلك لأن طبيعة الدور الذي تقدمه في أحداثه معقدة نفسيا، وسبّب إجهادا لجهازها العصبي.
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