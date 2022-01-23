https://arabic.sputniknews.com/20220123/نجمات-عالميات-قبل-وبعد-عمليات-التجميل-1056877260.html

نجمات عالميات... قبل وبعد عمليات التجميل

نجمات عالميات... قبل وبعد عمليات التجميل

يرى جراح التجميل، تشارلز إس لي، أن كلا من بيلا حديد وكلوي كارداشيان قد خضعتا لعملية جراحية، وذلك من خلال تحليل صور النجمتين قبل وبعد العمل الجراحي. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T14:38+0000

2022-01-23T14:38+0000

2022-01-23T14:38+0000

العالم

تجميل

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وكشف جراح التجميل في بيفرلي هيلز، عن الإجراءات السرية التي يعتقد أن بعض النجمات قد خضعن لها، من عمليات تجميل الأنف إلى جراحات الجفن وكل ما تتضمنه تلك التغييرات.بالرغم من أن تشارلز إس لي، لم يعالج أيا من تلك النجمات، إلا أنه يمتلك خبرة في كيفية تغيير وجه الشخص من خلال عمليات شد الوجه وشفط الدهون واستخدام المواد المالئة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.وفي سلسلة من مقاطع الفيديو على "تيك توك"، قام "لي" بتحليل صور "قبل" و "بعد" لنجوم مثل كيندال جينر وأريانا غراندي وغيرهن، متكهنًا بالعمل الذي يعتقد أنهن قمن به.وكانت النجمة الأولى التي تحدث عنها الطبيب لي هي كايلي جينر، 24 عاما، حيث يعتقد أنها قامت بالكثير من عمليات التجميل وليس فقط مجرد عملية حشو الشفاه الشهيرة، حيث أشار إلى تغير في طول خط الفك، وإزالة دهون الشدق، ورفع صدغها عن طريق رفع الحاجب، بالإضافة إلى تضييق أنفها مع عملية تجميل الأنف، والحقن في شفتها العليا، فيما نفت نجمة الواقع عام 2019 كل ما قيل عن ذلك.أما عن بيلا حديد البالغة من العمر 25 عاما، قال لي : "أعتقد أنها أجرت جراحة أنف وجفون وشفط دهون من الرقبة وإزالة دهون من الخد وحشو خديها وجبينها"، إلا أن بيلا لطالما أنكرت ذلك أيضا. وبالنسبة لأريانا غراندي، 28 عاما ، فقد قارن الطبيب "لي" صورة حديثة لها بإحدى صورها وهي في سن الـ 15 عاما تقريبا، حيث أشار إلى أن أريانا أجرت "عملية رفع الحاجب، وجراحة الجفن العلوي، وإمالة الجفن، وجراحة تجميل الأنف، وجراحة الذقن"، مضيفا: "أحب الطريقة التي بدت عليها من قبل"، في حين نفت أريانا أيضا خضوعها للجراحة.كما تطرق الطبيب المعروف أيضا إلى عملية تجميل ديمي مور المزعومة، والتي لاحظها المعجبون بعد ظهورها على مدرج "فندي" في باريس هذا العام، وبدت مختلفة بشكل ملحوظ، حيث نوه الطبيب إلى وجود "خطوط جوكر كلاسيكية بعد عملية شد الوجه، والتي تحدث عند المرضى الذين يعانون من تشريح خطر، وخاصة عظام الخد المسطحة والكبيرة".وقال الدكتور لي: "يمكن تجنب هذا النوع من المشاكل من خلال عدم دخول هذه المساحة أثناء الجراحة وتطعيمها بالدهون بدلاً من ذلك".وكانت ديمي، 59 عاما، قد نفت في عام 2009 خضوعها لأي نوع من عمليات التجميل، لكنها بحلول عام 2019 اعترفت بذلك.

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العالم, تجميل