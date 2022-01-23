نظام مخفي في الطائرات يساعد على تحليل الطقس وتضاريس الأرض

وكشفت صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن نظام مخفي في الطائرات المدنية مثبت في مقدمة الطائرة تحت قمرة القيادة المركزية.وبحسب صفحة "روسيا من الداخل" هذا النظام المخفي والمثبت في مقدمة الطائرة هو مؤشر مرئي لظروف الطقس وخطوط الأرض، بالإضافة إلى وجود رادار يدور على 180 درجة خلال الرحلة وينقل صورة الطقس والتضاريس على شاشات الملاحة في قمرة القيادة.كما يمكن أن يعرض شدة هطول الأمطار، حيث يتم عرض أحوال الطقس على الشاشة بأربعة ألوان مختلفة - الأخضر والأصفر والأحمر والأرجواني.
تمتلك الطائرات المدنية العديد من الأنظمة والأجهزة الالكترونية المهمة والأساسية التي من دونها لن تكون قادرة على الإقلاع والهبوط وقطع آلاف الكيلومترات في المجال الجوي.
وكشفت صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن نظام مخفي في الطائرات المدنية مثبت في مقدمة الطائرة تحت قمرة القيادة المركزية.
وبحسب صفحة "روسيا من الداخل" هذا النظام المخفي والمثبت في مقدمة الطائرة هو مؤشر مرئي لظروف الطقس وخطوط الأرض، بالإضافة إلى وجود رادار يدور على 180 درجة خلال الرحلة وينقل صورة الطقس والتضاريس على شاشات الملاحة في قمرة القيادة.
كما يمكن أن يعرض شدة هطول الأمطار، حيث يتم عرض أحوال الطقس على الشاشة بأربعة ألوان مختلفة - الأخضر والأصفر والأحمر والأرجواني.