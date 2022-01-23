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https://arabic.sputniknews.com/20220123/واشنطن-تأمر-برحيل-أفراد-عائلات-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-أوكراينا-1056890150.html
واشنطن تأمر برحيل أفراد عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا
واشنطن تأمر برحيل أفراد عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا
قالت الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، إنها أمرت برحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها في أوكرانيا. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T23:32+0000
2022-01-23T23:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا التفكير في المغادرة خوفا من تهديد روسيا بعمل عسكري.أوكرانيا حقل تجاربمن جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب.وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إلى أن "هناك حاجة إلى ذريعة من أجل إبقاء نار العقوبات (على روسا)، لذلك يلقون شيء هناك باستمرار".وشددت زاخاروفا، على أنه "لا توجد حقائق تثبت عدواننا، أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبلنا.. إنهم يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب".كما لفتت زاخاروفا، إلى أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة ردا خطيا على جميع نقاط المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية وموسكو تظهر "التعاون" الكامل بهذا الصدد.وأضافت زاخاروفا، "قدمنا ​​مقترحات مكتوبة لشركائنا الغربيين، والولايات المتحدة في المقام الأول. كنا منفتحين للغاية بهذا الصدد، واستجبنا على الفور لرغبتهم في عقد اجتماع توضيحي.. ننتظر ردا خطيا على جميع نقاط المقترحات الخاصة".تصعيد أمريكيفي السياق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار.وقالت واشنطن إنها ستواصل دعم أوكرانيا وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. وتنفي روسيا اعتزامها شن هجوم عسكري على جارتها.يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/الخارجية-الروسية-الغرب-يستخدم-أوكرانيا-كأداة-لتعزيز-مصالحه-الإقليمية-وحقل-للتجارب-1056889608.html
https://arabic.sputniknews.com/20220123/أوكرانيا-تتلقى-الشحنة-الثانية-من-الأسلحة-الأمريكية-خلال-المواجهة-مع-روسيا-1056889336.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

واشنطن تأمر برحيل أفراد عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا

23:32 GMT 23.01.2022 (تم التحديث: 23:53 GMT 23.01.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قالت الولايات المتحدة، في ساعة متأخرة من اليوم الأحد، إنها أمرت برحيل أفراد عائلات موظفيها الدبلوماسيين في سفارتها في أوكرانيا.
وأضافت الخارجية الأمريكية أنه يتعين على جميع المواطنين الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا التفكير في المغادرة خوفا من تهديد روسيا بعمل عسكري.
وأضافت في بيان "في 23 يناير 2022 أجازت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية للموظفين الأمريكيين المعينين مباشرة وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارة كييف بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".

أوكرانيا حقل تجارب

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وكحقل للتجارب.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم، إلى أن "هناك حاجة إلى ذريعة من أجل إبقاء نار العقوبات (على روسا)، لذلك يلقون شيء هناك باستمرار".
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، موسكو، روسيا 23 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
الخارجية الروسية: الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه الإقليمية وحقل للتجارب
21:40 GMT
وشددت زاخاروفا، على أنه "لا توجد حقائق تثبت عدواننا، أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبلنا.. إنهم يستخدمون أوكرانيا كحقل للتجارب".
كما لفتت زاخاروفا، إلى أن روسيا تنتظر من الولايات المتحدة ردا خطيا على جميع نقاط المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية وموسكو تظهر "التعاون" الكامل بهذا الصدد.
وأضافت زاخاروفا، "قدمنا ​​مقترحات مكتوبة لشركائنا الغربيين، والولايات المتحدة في المقام الأول. كنا منفتحين للغاية بهذا الصدد، واستجبنا على الفور لرغبتهم في عقد اجتماع توضيحي.. ننتظر ردا خطيا على جميع نقاط المقترحات الخاصة".

تصعيد أمريكي

في السياق، قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، اليوم، إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار.
وقالت واشنطن إنها ستواصل دعم أوكرانيا وسط مخاوف في كييف وبين دول غربية بخصوص حشد عشرات ألوف الجنود الروس على الحدود الأوكرانية. وتنفي روسيا اعتزامها شن هجوم عسكري على جارتها.
يذكر أن العلاقات بين روسيا والدول الأوروبية، ساءت على خلفية الأزمة الأوكرانية، حيث تتهم بروكسل وواشنطن، روسيا، بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، وهو ما نفته موسكو، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني.
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
أوكرانيا تتلقى الشحنة الثانية من الأسلحة الأمريكية خلال المواجهة مع روسيا
21:35 GMT
وترفض روسيا اتهامات الدول الغربية وأوكرانيا، بممارسة "أعمال عدوانية" والإعداد لمهاجمة أوكرانيا، مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولن تهاجم أحداً.
وفي نهاية العام المنصرم، نشرت روسيا مشروع اتفاق مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بشأن الضمانات الأمنية، وطالبت بضمانات قانونية لعدم توسع الناتو شرقا، وانضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإنشاء قواعد عسكرية في دول سوفياتية سابقة.
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