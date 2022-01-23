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https://arabic.sputniknews.com/20220123/وزيرة-بريطانية-سابقة-تقول-إنها-استبعدت-من-منصبها-بسبب-ديانتها-الإسلامية-1056859534.html
وزيرة بريطانية سابقة تقول إنها استبعدت من منصبها بسبب ديانتها الإسلامية
وزيرة بريطانية سابقة تقول إنها استبعدت من منصبها بسبب ديانتها الإسلامية
نقلت صحيفة صنداي تايمز عن نائبة بريطانية قولها، إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حد بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح... 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T00:21+0000
2022-01-23T00:21+0000
البرلمان البريطاني
الحكومة البريطانية
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وقالت نصرت غني (49 عاما) التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة إن مسؤولا عن الانضباط البرلماني أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها، وفقا لرويترز.ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبنسر كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني.وقال على تويتر، إن "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا". وأضاف "لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي".وتأتي تصريحات غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا "ابتزاز" نواب يشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه، بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
https://arabic.sputniknews.com/20220122/بريطانيا-تزعم-أن-موسكو-تحاول-تنصيب-زعيم-موال-لروسيا-في-أوكرانيا-1056858951.html
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البرلمان البريطاني, الحكومة البريطانية

وزيرة بريطانية سابقة تقول إنها استبعدت من منصبها بسبب ديانتها الإسلامية

00:21 GMT 23.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLISنصرت غني زيرة النقل البريطانية السابقة والنائبة عن حزب المحافظين
نصرت غني زيرة النقل البريطانية السابقة والنائبة عن حزب المحافظين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© AFP 2021 / JUSTIN TALLIS
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نقلت صحيفة صنداي تايمز عن نائبة بريطانية قولها، إنها استُبعدت من منصب وزاري في حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون، وذلك إلى حد بسبب شعور زملائها بعدم ارتياح تجاه عقيدتها الإسلامية.
وقالت نصرت غني (49 عاما) التي فقدت منصبها كوزيرة دولة للنقل في فبراير/شباط 2020 للصحيفة إن مسؤولا عن الانضباط البرلماني أبلغها أن ديانتها الإسلامية طُرحت كقضية خلال إقالتها، وفقا لرويترز.
ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبنسر كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في مزاعم غني.
وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2022
بريطانيا تزعم أن موسكو تحاول تنصيب زعيم موال لروسيا في أوكرانيا
أمس, 22:51 GMT
وقال على تويتر، إن "هذه الاتهامات باطلة تماما وأنا أعتبرها تشهيرا". وأضاف "لم أستخدم أبدا تلك الكلمات المنسوبة إلي".
وتأتي تصريحات غني بعد أن قال أحد زملائها في حزب المحافظين إنه سيناقش مع الشرطة اتهامات بأن مسؤولين بالحكومة حاولوا "ابتزاز" نواب يشتبه بمحاولتهم إجبار جونسون على ترك منصبه، بسبب الغضب العام من الحفلات التي أقيمت في مكتبه في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
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