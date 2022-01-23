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https://arabic.sputniknews.com/20220123/وزير-لبناني-تعيين-هيئة-مكافحة-الفساد-جزء-من-مسار-التعافي-1056868358.html
وزير لبناني: تعيين هيئة مكافحة الفساد جزء من مسار التعافي
وزير لبناني: تعيين هيئة مكافحة الفساد جزء من مسار التعافي
اعتبر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، أن تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة سلوكه. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T11:10+0000
2022-01-23T11:10+0000
مكافحة الفساد
لبنان
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جاءت تصريحات الوزير اللبناني، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال الوزير إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتم تعيينها وفقا لآلية مبتكرة ومركبة حتى تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين.ورأى أن هذه الآلية تحصن، وبشكل غير مسبوق، عملية التعيين ضد "المحاصصة والزبائنية"، موضحا أنها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف.وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيكون له حق اختيار الأربعة الباقيين، وأن عملية الاختيار سوف تنحصر فيمن هم من ذوي درجة الماجستير أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات اختصاص محددة.وقال إن هؤلاء الأربعة من بين مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابة المحامين، ونقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية.
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مكافحة الفساد, لبنان

وزير لبناني: تعيين هيئة مكافحة الفساد جزء من مسار التعافي

11:10 GMT 23.01.2022
© Photo / Nasser Yassinناصر ياسين وزير البيئة في الحكومة اللبنانية
ناصر ياسين وزير البيئة في الحكومة اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Photo / Nasser Yassin
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اعتبر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، أن تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة سلوكه.
جاءت تصريحات الوزير اللبناني، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال الوزير إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتم تعيينها وفقا لآلية مبتكرة ومركبة حتى تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين.
ورأى أن هذه الآلية تحصن، وبشكل غير مسبوق، عملية التعيين ضد "المحاصصة والزبائنية"، موضحا أنها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيكون له حق اختيار الأربعة الباقيين، وأن عملية الاختيار سوف تنحصر فيمن هم من ذوي درجة الماجستير أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات اختصاص محددة.
وقال إن هؤلاء الأربعة من بين مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابة المحامين، ونقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية.
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