وزير لبناني: تعيين هيئة مكافحة الفساد جزء من مسار التعافي

جاءت تصريحات الوزير اللبناني، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وقال الوزير إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتم تعيينها وفقا لآلية مبتكرة ومركبة حتى تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين.ورأى أن هذه الآلية تحصن، وبشكل غير مسبوق، عملية التعيين ضد "المحاصصة والزبائنية"، موضحا أنها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف.وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيكون له حق اختيار الأربعة الباقيين، وأن عملية الاختيار سوف تنحصر فيمن هم من ذوي درجة الماجستير أو أعلى وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجالات اختصاص محددة.وقال إن هؤلاء الأربعة من بين مرشحين تقدمهم 4 جهات هي نقابة المحامين، ونقابة خبراء المحاسبة، هيئة الرقابة على المصارف، ووزارة التنمية الإدارية.
اعتبر وزير البيئة اللبناني، ناصر ياسين، أن تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتفعيلها، جزء لا يتجزأ من مسار التعافي الذي على الحكومة سلوكه.
جاءت تصريحات الوزير اللبناني، اليوم الأحد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وقال الوزير إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد سيتم تعيينها وفقا لآلية مبتكرة ومركبة حتى تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين.
سيتم تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفقا لالية مبتكرة ومركبة كي تسمح بإقامة التوازن في عملية التعيين ولكنها تحصن وبشكل غير مسبوق، العملية ضد المحاصصة والزبائنية، اذا انها جعلت للقضاة حق الانتخاب المباشر لقاضيين متقاعدين بدرجة شرف، وقد تم هذا فعلا،