تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220123/وكالة-الفضاء-الروسية-تبحث-عن-مستثمر-لتشغيل-منصة-إطلاق-صواريخ-إلى-الفضاء-من-عرض-البحر-1056861476.html
وكالة الفضاء الروسية تبحث عن مستثمر لتشغيل منصة إطلاق صواريخ إلى الفضاء من عرض البحر
وكالة الفضاء الروسية تبحث عن مستثمر لتشغيل منصة إطلاق صواريخ إلى الفضاء من عرض البحر
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن الوكالة تخطط للعثور على شريك ومستثمر أجنبي لاستئناف تشغيل مشروع بحري فضائي ضخم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:05+0000
2022-01-23T07:05+0000
روسيا
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048629080_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_15197c4b5b156737465f18a2517710d9.jpg
وقال روغوزين خلال مقابلة مع مجلة الفضاء الروسية إن " وكالة "روسكوسموس" تخطط لإيجاد شريك أجنبي لاستئناف تشغيل مشروع "Sea Launch" لإطلاق صواريخ من طراز "سويوز 5" إلى الفضاء.وأضاف روغوزين قائلا: "على أي حال، من الضروري الحفاظ على مشروع Sea Launch وتحديث نظام التحكم الخاص به لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء، حيث من المنتظر أن يقوم المستثمربالمشاركة في المخاطر والأعباء المالية في المرحلة الأولى، فضلاً عن التشغيل المشترك للمجمع في المستقبل، فمن المنطقي ايجاد شريك أجنبي بحكم موقعه الجغرافي لا يوجد لديه قاعدة فضاء على أراضيه وسيكون مهتمًا بشراكة على قاعدة فضائية عائمة ".وبحسب روغوزين، فإن مشروع Sea Launch سابق لعصره، نظرًا لأن مثل هذه المشاريع تظهر الآن فقط في الولايات المتحدة والصين.وأشار روغوزين إلى أنه قام بتفقد كلتا السفينتين المشاركتين في المشروع في ميناء سلافيانسكا في منطقة بريموري في عام 2020 ، وقد اندهش من كيفية وضع نظام إطلاق الصواريخ بأكمله، وجميع أنظمة الخدمة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات إطلاق. واختتم روغوزين قائلاً: "بإيجاز، سأقول إن" إحياء "إطلاق البحر مهمة لوكالة الفضاء الروسية اليوم".وتم إنشاء مشروع Sea Launch في عام 1995 لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء من على منصة عائمة على البحر، حيث تعرض المشروع للإفلاس وإعادة التنظيم في عام 2009.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1048629080_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_dc532952f082eaf8bf423812fd0ef3d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, منوعات

وكالة الفضاء الروسية تبحث عن مستثمر لتشغيل منصة إطلاق صواريخ إلى الفضاء من عرض البحر

07:05 GMT 23.01.2022
© ROSCOSMOS / الذهاب إلى بنك الصورإطلاق الصاروخ الحامل Soyuz-2.1 مع المركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-18 وطاقم الرحلة طويلة المدى ISS-65 من منصة الإطلاق رقم 31 من قاعدة بايكونور الفضائية، 9 أبريل 2021
إطلاق الصاروخ الحامل Soyuz-2.1 مع المركبة الفضائية المأهولة Soyuz MS-18 وطاقم الرحلة طويلة المدى ISS-65 من منصة الإطلاق رقم 31 من قاعدة بايكونور الفضائية، 9 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© ROSCOSMOS
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن الوكالة تخطط للعثور على شريك ومستثمر أجنبي لاستئناف تشغيل مشروع بحري فضائي ضخم.
وقال روغوزين خلال مقابلة مع مجلة الفضاء الروسية إن " وكالة "روسكوسموس" تخطط لإيجاد شريك أجنبي لاستئناف تشغيل مشروع "Sea Launch" لإطلاق صواريخ من طراز "سويوز 5" إلى الفضاء.
وأضاف روغوزين قائلا: "على أي حال، من الضروري الحفاظ على مشروع Sea Launch وتحديث نظام التحكم الخاص به لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء، حيث من المنتظر أن يقوم المستثمربالمشاركة في المخاطر والأعباء المالية في المرحلة الأولى، فضلاً عن التشغيل المشترك للمجمع في المستقبل، فمن المنطقي ايجاد شريك أجنبي بحكم موقعه الجغرافي لا يوجد لديه قاعدة فضاء على أراضيه وسيكون مهتمًا بشراكة على قاعدة فضائية عائمة ".
وبحسب روغوزين، فإن مشروع Sea Launch سابق لعصره، نظرًا لأن مثل هذه المشاريع تظهر الآن فقط في الولايات المتحدة والصين.
وأشار روغوزين إلى أنه قام بتفقد كلتا السفينتين المشاركتين في المشروع في ميناء سلافيانسكا في منطقة بريموري في عام 2020 ، وقد اندهش من كيفية وضع نظام إطلاق الصواريخ بأكمله، وجميع أنظمة الخدمة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات إطلاق.
واختتم روغوزين قائلاً: "بإيجاز، سأقول إن" إحياء "إطلاق البحر مهمة لوكالة الفضاء الروسية اليوم".
وتم إنشاء مشروع Sea Launch في عام 1995 لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء من على منصة عائمة على البحر، حيث تعرض المشروع للإفلاس وإعادة التنظيم في عام 2009.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية