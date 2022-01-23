https://arabic.sputniknews.com/20220123/وكالة-الفضاء-الروسية-تبحث-عن-مستثمر-لتشغيل-منصة-إطلاق-صواريخ-إلى-الفضاء-من-عرض-البحر-1056861476.html

وكالة الفضاء الروسية تبحث عن مستثمر لتشغيل منصة إطلاق صواريخ إلى الفضاء من عرض البحر

وكالة الفضاء الروسية تبحث عن مستثمر لتشغيل منصة إطلاق صواريخ إلى الفضاء من عرض البحر

أعلن مدير وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن الوكالة تخطط للعثور على شريك ومستثمر أجنبي لاستئناف تشغيل مشروع بحري فضائي ضخم. 23.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-23T07:05+0000

2022-01-23T07:05+0000

2022-01-23T07:05+0000

روسيا

منوعات

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وقال روغوزين خلال مقابلة مع مجلة الفضاء الروسية إن " وكالة "روسكوسموس" تخطط لإيجاد شريك أجنبي لاستئناف تشغيل مشروع "Sea Launch" لإطلاق صواريخ من طراز "سويوز 5" إلى الفضاء.وأضاف روغوزين قائلا: "على أي حال، من الضروري الحفاظ على مشروع Sea Launch وتحديث نظام التحكم الخاص به لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء، حيث من المنتظر أن يقوم المستثمربالمشاركة في المخاطر والأعباء المالية في المرحلة الأولى، فضلاً عن التشغيل المشترك للمجمع في المستقبل، فمن المنطقي ايجاد شريك أجنبي بحكم موقعه الجغرافي لا يوجد لديه قاعدة فضاء على أراضيه وسيكون مهتمًا بشراكة على قاعدة فضائية عائمة ".وبحسب روغوزين، فإن مشروع Sea Launch سابق لعصره، نظرًا لأن مثل هذه المشاريع تظهر الآن فقط في الولايات المتحدة والصين.وأشار روغوزين إلى أنه قام بتفقد كلتا السفينتين المشاركتين في المشروع في ميناء سلافيانسكا في منطقة بريموري في عام 2020 ، وقد اندهش من كيفية وضع نظام إطلاق الصواريخ بأكمله، وجميع أنظمة الخدمة، بالإضافة إلى ثلاث مركبات إطلاق. واختتم روغوزين قائلاً: "بإيجاز، سأقول إن" إحياء "إطلاق البحر مهمة لوكالة الفضاء الروسية اليوم".وتم إنشاء مشروع Sea Launch في عام 1995 لإطلاق الصواريخ إلى الفضاء من على منصة عائمة على البحر، حيث تعرض المشروع للإفلاس وإعادة التنظيم في عام 2009.

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