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https://arabic.sputniknews.com/20220123/وكالة-مقترحات-الكويت-بشأن-لبنان-تشمل-تشديد-الرقابة-على-الصادرات-للخليج-ومنع-تهريب-المخدرات-1056879900.html
وكالة: مقترحات الكويت بشأن لبنان تشمل تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات
وكالة: مقترحات الكويت بشأن لبنان تشمل تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات
قالت وسائل إعلام إن مقترحات وزير الخارجية الكويتي من أجل لبنان تشتمل على عدة موضوعات. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T15:13+0000
2022-01-23T15:13+0000
أخبار لبنان
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وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" أن مقترحات وزير الخارجية الكويتي تشمل التعاون بين أجهزة الأمن. وتابعت المصادر أن المقترحات تشمل أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات.كما أوضحت المصادر أن الالتزام باتفاق الطائف وإجراء الانتخابات من بين تلك المقترحات. قال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه طلب من المسؤولين في لبنان ألا يكون بلدهم منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي وبأن يعود أيقونة مميزة بالمشرق العربي.وحسب قناة "الجديد"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، صباح اليوم الأحد.وأضاف الوزير الكويتي أنه حمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددًا مع ​لبنان​.وأشار إلى أن هذه الإجراءات كلها مستنبطة وأساسها قرارات الشرعية الدولية، وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية​.وأوضح الصباح أنه "لا يوجد هناك أي توجه للتدخل بالشؤون الداخلية للبنان، بل طرحنا إجراءات لإعادة بناء الثقة"، مشيرا إلى أن "علاقاتنا الدبلوماسية لم تقطع مع لبنان".كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن لبنان بصدد دراسة هذه الإجراءات، لافتا إلى أن الرد عليها سيكون قريبا.
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وكالة: مقترحات الكويت بشأن لبنان تشمل تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات

15:13 GMT 23.01.2022
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جبيل علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
© Sputnik . Ekatrina Shesnokova
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قالت وسائل إعلام إن مقترحات وزير الخارجية الكويتي من أجل لبنان تشتمل على عدة موضوعات.
وأكدت مصادر دبلوماسية لوكالة "رويترز" أن مقترحات وزير الخارجية الكويتي تشمل التعاون بين أجهزة الأمن.
وتابعت المصادر أن المقترحات تشمل أيضا تشديد الرقابة على الصادرات للخليج ومنع تهريب المخدرات.
كما أوضحت المصادر أن الالتزام باتفاق الطائف وإجراء الانتخابات من بين تلك المقترحات.
قال وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح، إنه طلب من المسؤولين في لبنان ألا يكون بلدهم منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي وبأن يعود أيقونة مميزة بالمشرق العربي.
وحسب قناة "الجديد"، جاء ذلك في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس اللبناني ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، صباح اليوم الأحد.
وأضاف الوزير الكويتي أنه حمل رسالة كويتية خليجية عربية ودولية، كإجراءات وأفكار مقترحة لبناء الثقة مجددًا مع ​لبنان​.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات كلها مستنبطة وأساسها قرارات الشرعية الدولية، وقرارات سابقة لجامعة الدول العربية​.
وأوضح الصباح أنه "لا يوجد هناك أي توجه للتدخل بالشؤون الداخلية للبنان، بل طرحنا إجراءات لإعادة بناء الثقة"، مشيرا إلى أن "علاقاتنا الدبلوماسية لم تقطع مع لبنان".
كما أكد وزير الخارجية الكويتي أن لبنان بصدد دراسة هذه الإجراءات، لافتا إلى أن الرد عليها سيكون قريبا.
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