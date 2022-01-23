ولادة عجل ذو وجهين في الهند...فيديو

يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".المولود في الحظيرة بجانب أمه، العجل يعاني من مرض نادر وهو تعدد الرؤوس، ويحدث هذا المرض نتيجة الشذوذ الوراثي أو تلف الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البرازيل في عام 2018، حيث عاش عجل برأسين لبضعة أيام فقط.
أنجبت بقرة في ولاية تريبورا الهندية، عجلًا ذو وجهين. له أربع عيون وأذنان وفمان.
يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".
A two-headed calf was born over the weekend in northeastern India. The calf has a rare condition known as polycephaly, resulting in fused skulls, two pairs of eyes, two mouths and two ears. pic.twitter.com/9YLZSmCkaB