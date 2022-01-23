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https://arabic.sputniknews.com/20220123/ولادة-عجل-ذو-وجهين-في-الهندفيديو-1056862355.html
ولادة عجل ذو وجهين في الهند...فيديو
ولادة عجل ذو وجهين في الهند...فيديو
أنجبت بقرة في ولاية تريبورا الهندية، عجلًا ذو وجهين. له أربع عيون وأذنان وفمان. 23.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-23T07:26+0000
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يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".المولود في الحظيرة بجانب أمه، العجل يعاني من مرض نادر وهو تعدد الرؤوس، ويحدث هذا المرض نتيجة الشذوذ الوراثي أو تلف الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البرازيل في عام 2018، حيث عاش عجل برأسين لبضعة أيام فقط.
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نادي الفيديو

ولادة عجل ذو وجهين في الهند...فيديو

07:26 GMT 23.01.2022
ولادة عجل ذو وجهين في الهند
ولادة عجل ذو وجهين في الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
تابعنا عبر
أنجبت بقرة في ولاية تريبورا الهندية، عجلًا ذو وجهين. له أربع عيون وأذنان وفمان.
يصطف السكان المحليون لإلقاء نظرة على الحيوان المذهل، بحسب ما ذكر موقع "The Assam Tribune".
المولود في الحظيرة بجانب أمه، العجل يعاني من مرض نادر وهو تعدد الرؤوس، ويحدث هذا المرض نتيجة الشذوذ الوراثي أو تلف الجهاز العصبي أثناء نمو وتقسيم الأجنة.
يذكر أن حادثة مماثلة وقعت في البرازيل في عام 2018، حيث عاش عجل برأسين لبضعة أيام فقط.
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