تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/أدلة-جديدة-على-تورط-رئيس-وزراء-بريطانيا-في-إقامة-حفلات-أثناء-إغلاق-كورونا-1057043778.html
أدلة جديدة على تورط رئيس وزراء بريطانيا في إقامة حفلات أثناء إغلاق كورونا
أدلة جديدة على تورط رئيس وزراء بريطانيا في إقامة حفلات أثناء إغلاق كورونا
ذكرت قناة (آي.تي.​​في نيوز)، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقام حفل عيد ميلاد خلال أول إغلاق لكوفيد-19 في يونيو/حزيران 2020 عندما حظرت... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T22:03+0000
2022-01-24T22:03+0000
بريطانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f0b4afc46f82a8ae340f264274408381.jpg
وزاد هذا الكشف الضغط على جونسون بشأن سلسلة تجمعات في منزله في عشرة داونينغ ستريت، والتي انتهكت على ما يبدو قواعد الإغلاق التي فرضتها حكومته للحد من انتشار حائجة كورونا.ورفض مكتبه الادعاء بأن التجمع كان حفلا، وقال للقناة "اجتمعت مجموعة من الموظفين العاملين في عشرة (داونينغ ستريت) في ذلك اليوم لفترة وجيزة في غرفة مجلس الوزراء بعد اجتماع كي يعبروا عن تمنياتهم لرئيس الوزراء بعيد ميلاد سعيد".وأضاف "كان (رئيس الوزراء) هناك لأقل من 10 دقائق".وقالت (آي.تي.​​في) إنه وردت أنباء عن أن كاري جونسون زوجة رئيس الوزراء ساعدت في تنظيم الحفل بعد ظهر يوم 19 يونيو/حزيران.وأفادت القناة بأن ما يصل إلى 30 شخصا حضروا الحفل في مقر مجلس الوزراء.وقالت (آي.تي.في) إن أحد الحاضرين كانت المصممة لولو ليتل، التي كانت تتولى تجديد شقة جونسون في المبنى.وأضافت القناة أنها فهمت أنه تم استضافة أصدقاء العائلة في منزل رئيس الوزراء في الليلة السابقة. ونفى مكتبه ذلك.وقال متحدث للقناة "هذا غير صحيح على الإطلاق.. تماشيا مع القواعد في ذلك الوقت، استضاف رئيس الوزراء عددا قليلا من أفراد الأسرة في الخارج ذلك المساء".وتزيد مزاعم عيد الميلاد من نطاق فضيحة تعصف بجونسون.وتعكف المسؤولة الكبيرة بمجلس الوزراء سو جراي على التحقيق في تجمعات من هذا القبيل ومن المتوقع أن تصدر تقريرا هذا الأسبوع.وقدم جونسون مجموعة متنوعة من التفسيرات إزاء الحفلات التي سبق أن وردت أنباء بشأنها. فقد قال في بادئ الأمر، إنه لم يجر انتهاك أي قواعد قبل أن يعتذر للشعب البريطاني بعد ذلك.وقال زعيم المعارضة كير ستارمر عن تجمع عيد الميلاد، "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد بأن القواعد التي وضعها لا تنطبق عليه".وأضاف "لا يمكننا تحمل استمرار هذه الحكومة الفوضوية التي تسير بغير هدى. رئيس الوزراء هو مصدر إلهاء وطني وعليه المغادرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/جونسون-يؤكد-أنه-لن-يستقيل-ويدعو-لانتظار-نتائج-التحقيق-في-حفلات-الحكومة-خلال-فترة-الإغلاق-1056619358.html
https://arabic.sputniknews.com/20220114/أحضر-خمرك-معك-جونسون-وحزبه-في-مأزق-بعد-فضيحة-حفلات-الخمور-1056215105.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0e/1056214429_204:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_b989896467ca020fe151fefd97d16004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بريطانيا

أدلة جديدة على تورط رئيس وزراء بريطانيا في إقامة حفلات أثناء إغلاق كورونا

22:03 GMT 24.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZموظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل
موظفو رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقاموا حفلات لاحتساء الخمور في أثناء العزل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / DYLAN MARTINEZ
تابعنا عبر
ذكرت قناة (آي.تي.​​في نيوز)، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أقام حفل عيد ميلاد خلال أول إغلاق لكوفيد-19 في يونيو/حزيران 2020 عندما حظرت السلطات التجمعات الاجتماعية في الأماكن المغلقة.
وزاد هذا الكشف الضغط على جونسون بشأن سلسلة تجمعات في منزله في عشرة داونينغ ستريت، والتي انتهكت على ما يبدو قواعد الإغلاق التي فرضتها حكومته للحد من انتشار حائجة كورونا.
ورفض مكتبه الادعاء بأن التجمع كان حفلا، وقال للقناة "اجتمعت مجموعة من الموظفين العاملين في عشرة (داونينغ ستريت) في ذلك اليوم لفترة وجيزة في غرفة مجلس الوزراء بعد اجتماع كي يعبروا عن تمنياتهم لرئيس الوزراء بعيد ميلاد سعيد".
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر إقامته خلال فترة الإغلاق
19 يناير, 12:14 GMT
وأضاف "كان (رئيس الوزراء) هناك لأقل من 10 دقائق".
وقالت (آي.تي.​​في) إنه وردت أنباء عن أن كاري جونسون زوجة رئيس الوزراء ساعدت في تنظيم الحفل بعد ظهر يوم 19 يونيو/حزيران.
وأفادت القناة بأن ما يصل إلى 30 شخصا حضروا الحفل في مقر مجلس الوزراء.
وأضافت أنه يُعتقد بأن كعكة قُدمت لرئيس الوزراء بينما كانت زوجته تقود الموظفين في ترديد "عيد ميلاد سعيد لك".
وقالت (آي.تي.في) إن أحد الحاضرين كانت المصممة لولو ليتل، التي كانت تتولى تجديد شقة جونسون في المبنى.
وأضافت القناة أنها فهمت أنه تم استضافة أصدقاء العائلة في منزل رئيس الوزراء في الليلة السابقة. ونفى مكتبه ذلك.
وقال متحدث للقناة "هذا غير صحيح على الإطلاق.. تماشيا مع القواعد في ذلك الوقت، استضاف رئيس الوزراء عددا قليلا من أفراد الأسرة في الخارج ذلك المساء".
وتزيد مزاعم عيد الميلاد من نطاق فضيحة تعصف بجونسون.
وتعكف المسؤولة الكبيرة بمجلس الوزراء سو جراي على التحقيق في تجمعات من هذا القبيل ومن المتوقع أن تصدر تقريرا هذا الأسبوع.
وقدم جونسون مجموعة متنوعة من التفسيرات إزاء الحفلات التي سبق أن وردت أنباء بشأنها. فقد قال في بادئ الأمر، إنه لم يجر انتهاك أي قواعد قبل أن يعتذر للشعب البريطاني بعد ذلك.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2022
"أحضر خمرك معك".. جونسون وحزبه في مأزق بعد فضيحة حفلات الخمور
14 يناير, 22:14 GMT
وقال زعيم المعارضة كير ستارمر عن تجمع عيد الميلاد، "هذا دليل آخر على أن لدينا رئيس وزراء يعتقد بأن القواعد التي وضعها لا تنطبق عليه".
وأضاف "لا يمكننا تحمل استمرار هذه الحكومة الفوضوية التي تسير بغير هدى. رئيس الوزراء هو مصدر إلهاء وطني وعليه المغادرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية