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https://arabic.sputniknews.com/20220124/أعراض-الليل-المبكرة-لأربعة-أنواع-من-السرطان-1056891775.html
أعراض "الليل" المبكرة لأربعة أنواع من السرطان
أعراض "الليل" المبكرة لأربعة أنواع من السرطان
قد يكون لأمراض المختلفة للسرطان أعراض مختلفة، لكن بعضها أمراض السرطان لها نفس الأعراض، حسبما كتبت إكسبرس نقلاً عن خبراء من البوابة الطبية الأمريكية هيلث لاين. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T04:48+0000
2022-01-24T04:48+0000
2022-01-24T04:48+0000
مجتمع
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ووفقا للخبراء، يعد التعرق الليلي أحد العلامات لمرض السرطان. يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الدم والأورام اللمفاوية وسرطان العظام وأورام الكبد الخبيثة.ويؤكد أن التعرق المفرط لا يشير بالضرورة إلى السرطان. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تفسير دقيق لماذا يعاني المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من الأورام الخبيثة من التعرق الليلي.من بين أسباب هذه الظاهرة رد فعل على العلاج، ولا سيما العلاج الكيميائي، وتغير في مستويات الهرمونات. في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى زيادة التعرق، يعاني المرضى من قشعريرة ونبض سريع.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
أعراض "الليل" المبكرة لأربعة أنواع من السرطان
قد يكون لأمراض المختلفة للسرطان أعراض مختلفة، لكن بعضها أمراض السرطان لها نفس الأعراض، حسبما كتبت إكسبرس نقلاً عن خبراء من البوابة الطبية الأمريكية هيلث لاين.
ووفقا للخبراء،
يعد التعرق الليلي أحد العلامات لمرض السرطان.
يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الدم والأورام اللمفاوية وسرطان العظام وأورام الكبد الخبيثة.
ويؤكد أن التعرق المفرط لا يشير بالضرورة إلى السرطان. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تفسير دقيق لماذا يعاني المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من الأورام الخبيثة من التعرق الليلي.
من بين أسباب هذه الظاهرة رد فعل على العلاج، ولا سيما العلاج الكيميائي، وتغير في مستويات الهرمونات. في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى زيادة التعرق، يعاني المرضى من قشعريرة ونبض سريع.