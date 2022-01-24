تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/أعراض-الليل-المبكرة-لأربعة-أنواع-من-السرطان-1056891775.html
أعراض "الليل" المبكرة لأربعة أنواع من السرطان
أعراض "الليل" المبكرة لأربعة أنواع من السرطان
قد يكون لأمراض المختلفة للسرطان أعراض مختلفة، لكن بعضها أمراض السرطان لها نفس الأعراض، حسبما كتبت إكسبرس نقلاً عن خبراء من البوابة الطبية الأمريكية هيلث لاين. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T04:48+0000
2022-01-24T04:48+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103782/89/1037828915_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_ca774fb50b6ffd4b7250f8bc8da8c308.jpg
ووفقا للخبراء، يعد التعرق الليلي أحد العلامات لمرض السرطان. يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الدم والأورام اللمفاوية وسرطان العظام وأورام الكبد الخبيثة.ويؤكد أن التعرق المفرط لا يشير بالضرورة إلى السرطان. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تفسير دقيق لماذا يعاني المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من الأورام الخبيثة من التعرق الليلي.من بين أسباب هذه الظاهرة رد فعل على العلاج، ولا سيما العلاج الكيميائي، وتغير في مستويات الهرمونات. في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى زيادة التعرق، يعاني المرضى من قشعريرة ونبض سريع.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103782/89/1037828915_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8af201b8ef66ffa9bbb0f87fcd112bfa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

أعراض "الليل" المبكرة لأربعة أنواع من السرطان

04:48 GMT 24.01.2022
© Depositphotos / 9nong اضطرابات النوم
اضطرابات النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Depositphotos / 9nong
تابعنا عبر
قد يكون لأمراض المختلفة للسرطان أعراض مختلفة، لكن بعضها أمراض السرطان لها نفس الأعراض، حسبما كتبت إكسبرس نقلاً عن خبراء من البوابة الطبية الأمريكية هيلث لاين.
ووفقا للخبراء، يعد التعرق الليلي أحد العلامات لمرض السرطان. يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة لسرطان الدم والأورام اللمفاوية وسرطان العظام وأورام الكبد الخبيثة.
ويؤكد أن التعرق المفرط لا يشير بالضرورة إلى السرطان. بالإضافة إلى ذلك، لا يوجد تفسير دقيق لماذا يعاني المرضى الذين يعانون من أنواع معينة من الأورام الخبيثة من التعرق الليلي.
من بين أسباب هذه الظاهرة رد فعل على العلاج، ولا سيما العلاج الكيميائي، وتغير في مستويات الهرمونات. في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى زيادة التعرق، يعاني المرضى من قشعريرة ونبض سريع.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية