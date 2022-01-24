https://arabic.sputniknews.com/20220124/أمريكا-تلغي-أكثر-من-40-رحلة-جوية-متجهة-إلى-الصين-ردا-على-إجرء-مماثل-1057030610.html

أمريكا تلغي أكثر من 40 رحلة جوية متجهة إلى الصين ردا على إجراء مماثل

أمريكا تلغي أكثر من 40 رحلة جوية متجهة إلى الصين ردا على إجراء مماثل

أوقفت وزارة النقل الأمريكية 44 رحلة جوية تديرها شركات الطيران الصينية، في خلاف حول حالات ‏الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.‏ 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T15:14+0000

2022-01-24T15:14+0000

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وكان من المقرر أن تنقل الرحلات الركاب من مطاري لوس أنجلوس وجون كينيدي في مدينة نيويورك إلى 5 مطارات في الصين.وأصدرت وزارة النقل الأمريكية قرارها الرسمي، يوم الجمعة الماضي، بعد أن علقت الصين نفسها 44 رحلة طيران تديرها خطوط جوية أمريكية، هي "أمريكان ودلتا ويونايتد".وأكدت نائبة مساعد وزير الطيران والشؤون الدولية في وزارة النقل، كارول أ. بيتسونك، إن القرار الذي صدر جاء دا على "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية، والتي تضر بحقوق تشغيل ثلاث شركات طيران أمريكية".من ناحيته، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي اعتيادي، اليوم الاثنين، بأن أمريكا أوقفت الرحلات الجوية "بلا أساس".وقال إن "هذا القانون يعطل التشغيل الطبيعي لشركات الطيران الصينية، ويتجاهل صحة وسلامة المسافرين الصينيين والأجانب، إنه تعسفي وغير معقول وغير مسؤول على الإطلاق".وتنص لوائح الحكومة الصينية على أنه إذا تم ثبوت إصابة ما بين 5 إلى 9 ركاب في رحلة واحدة واردة فيروس "كورونا" بعد وصولهم إلى الصين، فيمكن لشركات الطيران الاختيار بين تعليق الرحلات لمدة أسبوعين أو تقييد سعة الركاب إلى 40 بالمئة لمدة شهر، على أن يتم فرض القيود بعد 4 أسابيع من الرحلة التي شهدت إصابات.في المقابل قالت وزارة النقل الأمريكية إنه في بعض الحالات الأخيرة، لم تُمنح "خطوط "أمريكان ودلتا ويونايتد" خيار تقييد سعة الركاب، وبدلا من ذلك "أُجبرت على إلغاء عمليات نقل الركاب"، وأضافت أنها لم تحصل على على فترة إخطار مدتها 4 أسابيع مقدما.

https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصين-تعلق-8-رحلات-جوية-أخرى-قادمة-من-الولايات-المتحدة-1056482458.html

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