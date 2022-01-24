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- سبوتنيك عربي, 1920
بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/أهداف-مباراة-الكاميرون-وجزر-القمر-2---1-في-بطولة-الأمم-الأفريقية-1057043533.html
أهداف مباراة الكاميرون وجزر القمر (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
أهداف مباراة الكاميرون وجزر القمر (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو
فاز منتخب الكاميرون صاحب الأرض على نظيره جزر القمر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة، التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T21:50+0000
2022-01-24T21:59+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
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بدأت المباراة هادئة حتى الدقيقة 29 عندما استطاع كارل توكو إيكامبي، من إحراز الهدف الأول في شباك جزر القمر بمساعدة فينسنت أبو بكر.وانتهى الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدف دون رد على جزر القمر حتى أحرز فينسنت أبو بكر الهدف الثاني لمنتخب بلاده، صاحب الأرض في الدقيقة 70 من عمر المباراة.واستمر تقدم الكاميرون بهدفين حتى الدقيقة 81 من عمر المباراة عندما استطاع يوسف مشنجاما، إحراز الهدف الأول لجزر القمر من ضربة حرة مباشرة سكنت في أقصى يمين الحارس.ورغم انتهاء المباراة بهذه النتيجة إلا أن الهدف الذي أحرزه مشنجاما، ربما يصبح من أفضل الأهداف في البطولة الأفريقية.يذكر أن العديد من لاعبي منتخب جزر القمر أصيبوا بفيروس كورونا، ومن بينهم الحارس على أحمادا وهو ما جعل منتخب جزر القمر يخوض تلك المباراة في ظروف صعبة حيث قام بدور حارس المرمى أحد اللاعبين وهو شاكر الهدهود.وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون إلى دور ربع النهائي، بينما سجل منتخب جزر القمر خروجا مشرفا.
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رياضة

أهداف مباراة الكاميرون وجزر القمر (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو

21:50 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 21:59 GMT 24.01.2022)
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDمنتخب الكاميرون وجزر القمر
منتخب الكاميرون وجزر القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
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فاز منتخب الكاميرون صاحب الأرض على نظيره جزر القمر بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة، التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية.
بدأت المباراة هادئة حتى الدقيقة 29 عندما استطاع كارل توكو إيكامبي، من إحراز الهدف الأول في شباك جزر القمر بمساعدة فينسنت أبو بكر.
وانتهى الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدف دون رد على جزر القمر حتى أحرز فينسنت أبو بكر الهدف الثاني لمنتخب بلاده، صاحب الأرض في الدقيقة 70 من عمر المباراة.
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDفينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون
فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
فينسنت أبو بكر مهاجم الكاميرون
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
واستمر تقدم الكاميرون بهدفين حتى الدقيقة 81 من عمر المباراة عندما استطاع يوسف مشنجاما، إحراز الهدف الأول لجزر القمر من ضربة حرة مباشرة سكنت في أقصى يمين الحارس.
ورغم انتهاء المباراة بهذه النتيجة إلا أن الهدف الذي أحرزه مشنجاما، ربما يصبح من أفضل الأهداف في البطولة الأفريقية.
يذكر أن العديد من لاعبي منتخب جزر القمر أصيبوا بفيروس كورونا، ومن بينهم الحارس على أحمادا وهو ما جعل منتخب جزر القمر يخوض تلك المباراة في ظروف صعبة حيث قام بدور حارس المرمى أحد اللاعبين وهو شاكر الهدهود.
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARDمنتخب الكاميرون وجزر القمر
منتخب الكاميرون وجزر القمر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
منتخب الكاميرون وجزر القمر
© AFP 2021 / KENZO TRIBOUILLARD
وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون إلى دور ربع النهائي، بينما سجل منتخب جزر القمر خروجا مشرفا.
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