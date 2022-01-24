أهداف مباراة الكاميرون وجزر القمر (2 - 1) في بطولة الأمم الأفريقية... فيديو

بدأت المباراة هادئة حتى الدقيقة 29 عندما استطاع كارل توكو إيكامبي، من إحراز الهدف الأول في شباك جزر القمر بمساعدة فينسنت أبو بكر.وانتهى الشوط الأول بتقدم الكاميرون بهدف دون رد على جزر القمر حتى أحرز فينسنت أبو بكر الهدف الثاني لمنتخب بلاده، صاحب الأرض في الدقيقة 70 من عمر المباراة.واستمر تقدم الكاميرون بهدفين حتى الدقيقة 81 من عمر المباراة عندما استطاع يوسف مشنجاما، إحراز الهدف الأول لجزر القمر من ضربة حرة مباشرة سكنت في أقصى يمين الحارس.ورغم انتهاء المباراة بهذه النتيجة إلا أن الهدف الذي أحرزه مشنجاما، ربما يصبح من أفضل الأهداف في البطولة الأفريقية.يذكر أن العديد من لاعبي منتخب جزر القمر أصيبوا بفيروس كورونا، ومن بينهم الحارس على أحمادا وهو ما جعل منتخب جزر القمر يخوض تلك المباراة في ظروف صعبة حيث قام بدور حارس المرمى أحد اللاعبين وهو شاكر الهدهود.وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون إلى دور ربع النهائي، بينما سجل منتخب جزر القمر خروجا مشرفا.
واستمر تقدم الكاميرون بهدفين حتى الدقيقة 81 من عمر المباراة عندما استطاع يوسف مشنجاما، إحراز الهدف الأول لجزر القمر من ضربة حرة مباشرة سكنت في أقصى يمين الحارس.
ورغم انتهاء المباراة بهذه النتيجة إلا أن الهدف الذي أحرزه مشنجاما، ربما يصبح من أفضل الأهداف في البطولة الأفريقية.
يذكر أن العديد من لاعبي منتخب جزر القمر أصيبوا بفيروس كورونا، ومن بينهم الحارس على أحمادا وهو ما جعل منتخب جزر القمر يخوض تلك المباراة في ظروف صعبة حيث قام بدور حارس المرمى أحد اللاعبين وهو شاكر الهدهود.