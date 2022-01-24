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https://arabic.sputniknews.com/20220124/إثيوبيا-تهاجم-رئيس-منظمة-الصحة-العالمية-خلال-اجتماع-دولي-1057032546.html
إثيوبيا تهاجم مدير منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع دولي
إثيوبيا تهاجم مدير منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع دولي
انتقد سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بسبب تعليقاته على نزاع تيغراي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة في جنيف يوم... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T16:00+0000
2022-01-24T16:02+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار إثيوبيا
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وقال زينبي كيبيدي كورتشو، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لم يرق إلى مستوى النزاهة والتوقعات المهنية المطلوبة من مكتبه ومنصبه".وأضاف السفير أمام اجتماع الدول التي تعمل في المجلس التنفيذي لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "لقد استخدم مكتبه لتعزيز مصلحته السياسية الشخصية على حساب مصلحة إثيوبيا"، بحسب "فرانس برس".تيدروس - وزير الصحة والشؤون الخارجية الإثيوبي السابق وأعلى مسؤول من عرقية تيغراي خارج البلاد - أصبح صريحا بشكل متزايد في انتقاداته لأفعال الحكومة في المنطقة التي مزقتها الحرب.في وقت سابق من هذا الشهر، وصف مدير منظمة الصحة العالمية الظروف هناك بأنها "جحيم"، وقال إن الحكومة تمنع الأدوية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى السكان المحليين اليائسين.حذرت الحكومة الإثيوبية، التي رشحت تيدروس في الأصل لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية، والذي يشغله منذ عام 2017، من أن تصريحاته تهدد نزاهة المنظمة.وأرسلت طلبا دبلوماسيا، يسمى "مذكرة شفوية"، تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق مع تيدروس في "سوء السلوك وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية".اتهمت الحكومة تيدروس بدعم جبهة تحرير تيغراي الشعبية في الحرب التي استمرت 14 شهرا في شمال البلاد، وأدت إلى نزوح الملايين ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/الصحة-العالمية-تتعهد-بمواصلة-الضغط-لضمان-الوصول-إلى-إقليم-تيغراي-الإثيوبي-1056278950.html
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منظمة الصحة العالمية, أخبار إثيوبيا

إثيوبيا تهاجم مدير منظمة الصحة العالمية خلال اجتماع دولي

16:00 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 16:02 GMT 24.01.2022)
© Sputnik . Екатерина Штукина / الذهاب إلى بنك الصورالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Екатерина Штукина
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انتقد سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بسبب تعليقاته على نزاع تيغراي، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة في جنيف يوم الاثنين.
وقال زينبي كيبيدي كورتشو، سفير إثيوبيا لدى الأمم المتحدة، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس "لم يرق إلى مستوى النزاهة والتوقعات المهنية المطلوبة من مكتبه ومنصبه".
وأضاف السفير أمام اجتماع الدول التي تعمل في المجلس التنفيذي لوكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة: "لقد استخدم مكتبه لتعزيز مصلحته السياسية الشخصية على حساب مصلحة إثيوبيا"، بحسب "فرانس برس".
تيدروس - وزير الصحة والشؤون الخارجية الإثيوبي السابق وأعلى مسؤول من عرقية تيغراي خارج البلاد - أصبح صريحا بشكل متزايد في انتقاداته لأفعال الحكومة في المنطقة التي مزقتها الحرب.
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
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في وقت سابق من هذا الشهر، وصف مدير منظمة الصحة العالمية الظروف هناك بأنها "جحيم"، وقال إن الحكومة تمنع الأدوية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى السكان المحليين اليائسين.
حذرت الحكومة الإثيوبية، التي رشحت تيدروس في الأصل لمنصب مدير منظمة الصحة العالمية، والذي يشغله منذ عام 2017، من أن تصريحاته تهدد نزاهة المنظمة.
وأرسلت طلبا دبلوماسيا، يسمى "مذكرة شفوية"، تطالب منظمة الصحة العالمية بالتحقيق مع تيدروس في "سوء السلوك وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية".
اتهمت الحكومة تيدروس بدعم جبهة تحرير تيغراي الشعبية في الحرب التي استمرت 14 شهرا في شمال البلاد، وأدت إلى نزوح الملايين ودفع مئات الآلاف إلى حافة المجاعة.
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