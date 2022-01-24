https://arabic.sputniknews.com/20220124/إثيوبيا-مصرع-ما-لا-يقل-عن-20-شخصا-جراء-انقلاب-حافلة-في-إقليم-أمهرة-1056942639.html

إثيوبيا... مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا جراء انقلاب حافلة في إقليم أمهرة

إثيوبيا... مصرع ما لا يقل عن 20 شخصا جراء انقلاب حافلة في إقليم أمهرة

لقي نحو 20 شخصا، اليوم الإثنين، حتفهم جراء انقلاب حافلة في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T09:57+0000

2022-01-24T09:57+0000

2022-01-24T09:57+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقالت إذاعة "فانا" عن شرطة المرور أن حافلة نقل عام كانت في طريقها من إيبانات إلى سيكوتا انقلبت من فوق منحدر، ما أدى لوفاة 20 شخصًا حتى الآن، مشيرة لاحتمال زيادة الحصيلة، مشيرة إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.وتقول منظمة الصحة العالمية إن حوالي 1.35 مليون شخص يلقون مصرعهم سنوياً جراء حوادث الطرق، وأن 93 بالمئة من الوفيات في تلك الحوادث تقع في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد صرح في وقت سابق، بأن حوادث الطرق تتسبب في مقتل شخص كل 24 ثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يوافق الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على "تويتر"، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، والتي وجه فيها رسالة إلى كل دولة وشركة وكل مواطن أن يساهموا جميعا في دعم الجهود الرامية لجعل الطرق أكثر أمانا.

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