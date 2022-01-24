إسرائيل.. إصابة منصور عباس ووزير السياحة بكورونا

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رازفوزوف قوله: "بفضل اللقاح، لا أعراض لدي وأشعر أنني بحالة جيدة. بالطبع سأستمر في العمل من المنزل، وفقا للإرشادات".فيما قالت صحيفة "معاريف" إن رئيس القائمة العربية الموحدة والذي يحظى بـ 4 مقاعد بالكنيست من أصل 120، أعلن هو الآخر عن إصابته بالفيروس.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن أبير كارا وهو نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعضو بالكنيست عن إصابته بكورونا.وحاليا، هناك 14 وزيرا وعضوا بالكنيست مصابون بالوباء، 8 من الائتلاف الحاكم و6 من المعارضة.من الائتلاف: بني غانتس، نيرا شباك، روث فاسرمان لاندا، ابتسام مراعنة، يوليا مالينوفسكي، يوئيل رجبوزوف، أبير كارا، ومنصور عباس.من المعارضة: بتسلئيل سموتريتش، مئير بوروش، يعقوب ليتسمان (للمرة الثانية)، شلومو قرعي، جيلا جمليئيل، وعيديت سيلمان.وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا، في ظل انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، تسجيل 67198 إصابة جديدة بكورونا.ويرتفع بذلك عدد المصابين في إسرائيل منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري إلى نحو مليون (983 ألف إسرائيلي)، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي سكان البلاد البالغ وفق آخر إحصاء رسمي 9 ملايين و449 ألف نسمة.