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إسرائيل.. إصابة منصور عباس ووزير السياحة بكورونا
إسرائيل.. إصابة منصور عباس ووزير السياحة بكورونا
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن إصابة وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، وهو الحزب العربي الوحيد في الحكومة،... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:33+0000
2022-01-24T10:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
فيروس كورونا
أوميكرون
الكنيست الإسرائيلي
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رازفوزوف قوله: "بفضل اللقاح، لا أعراض لدي وأشعر أنني بحالة جيدة. بالطبع سأستمر في العمل من المنزل، وفقا للإرشادات".فيما قالت صحيفة "معاريف" إن رئيس القائمة العربية الموحدة والذي يحظى بـ 4 مقاعد بالكنيست من أصل 120، أعلن هو الآخر عن إصابته بالفيروس.وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن أبير كارا وهو نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعضو بالكنيست عن إصابته بكورونا.وحاليا، هناك 14 وزيرا وعضوا بالكنيست مصابون بالوباء، 8 من الائتلاف الحاكم و6 من المعارضة.من الائتلاف: بني غانتس، نيرا شباك، روث فاسرمان لاندا، ابتسام مراعنة، يوليا مالينوفسكي، يوئيل رجبوزوف، أبير كارا، ومنصور عباس.من المعارضة: بتسلئيل سموتريتش، مئير بوروش، يعقوب ليتسمان (للمرة الثانية)، شلومو قرعي، جيلا جمليئيل، وعيديت سيلمان.وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا، في ظل انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، تسجيل 67198 إصابة جديدة بكورونا.ويرتفع بذلك عدد المصابين في إسرائيل منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري إلى نحو مليون (983 ألف إسرائيلي)، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي سكان البلاد البالغ وفق آخر إحصاء رسمي 9 ملايين و449 ألف نسمة.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/وسط-سخط-فلسطيني-ما-تداعيات-تصريحات-منصور-عباس-بشأن-يهودية-إسرائيل؟-1054504710.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, أوميكرون, الكنيست الإسرائيلي

إسرائيل.. إصابة منصور عباس ووزير السياحة بكورونا

10:33 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 10:34 GMT 24.01.2022)
© REUTERS / AMMAR AWADالمشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست
المشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / AMMAR AWAD
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن إصابة وزير السياحة الإسرائيلي يوئيل رازفوزوف، ومنصور عباس رئيس القائمة الموحدة، وهو الحزب العربي الوحيد في الحكومة، بفيروس كورونا.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن رازفوزوف قوله: "بفضل اللقاح، لا أعراض لدي وأشعر أنني بحالة جيدة. بالطبع سأستمر في العمل من المنزل، وفقا للإرشادات".
فيما قالت صحيفة "معاريف" إن رئيس القائمة العربية الموحدة والذي يحظى بـ 4 مقاعد بالكنيست من أصل 120، أعلن هو الآخر عن إصابته بالفيروس.
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن أبير كارا وهو نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت وعضو بالكنيست عن إصابته بكورونا.
المشرعون الإسرائيليون يحضرون تصويتا على مشروع قانون في الكنيست - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
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وحاليا، هناك 14 وزيرا وعضوا بالكنيست مصابون بالوباء، 8 من الائتلاف الحاكم و6 من المعارضة.
من الائتلاف: بني غانتس، نيرا شباك، روث فاسرمان لاندا، ابتسام مراعنة، يوليا مالينوفسكي، يوئيل رجبوزوف، أبير كارا، ومنصور عباس.
من المعارضة: بتسلئيل سموتريتش، مئير بوروش، يعقوب ليتسمان (للمرة الثانية)، شلومو قرعي، جيلا جمليئيل، وعيديت سيلمان.
وتشهد إسرائيل تفشيا كبيرا لفيروس كورونا، في ظل انتشار متحور أوميكرون شديد العدوى.
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين، تسجيل 67198 إصابة جديدة بكورونا.
ويرتفع بذلك عدد المصابين في إسرائيل منذ بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري إلى نحو مليون (983 ألف إسرائيلي)، يمثلون أكثر من 10% من إجمالي سكان البلاد البالغ وفق آخر إحصاء رسمي 9 ملايين و449 ألف نسمة.
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