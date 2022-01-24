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https://arabic.sputniknews.com/20220124/إصابة-العديد-من-الأشخاص-في-إطلاق-نار-بجامعة-هايدلبرغ-جنوب-غربي-ألمانيا-ومقتل-المنفذ-1057025279.html
إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بجامعة هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا ومقتل المنفذ
إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بجامعة هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا ومقتل المنفذ
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقع داخل قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ، جنوب غربي ألمانيا، ومقتل منفذ الهجوم. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:23+0000
2022-01-24T13:23+0000
2022-01-24T13:23+0000
إطلاق نار
أخبار ألمانيا
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القاهرة-سبوتنيك .وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في هايدلبرغ، نوربرت شاتزل، في بيان اليوم الاثنين أن شخصا أطلق النار وأصاب العديد من الأشخاص في قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ.وبين المتحدث أن منفذ الهجوم قد قتل، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.
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إطلاق نار, أخبار ألمانيا
إصابة العديد من الأشخاص في إطلاق نار بجامعة هايدلبرغ جنوب غربي ألمانيا ومقتل المنفذ
أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الاثنين، إصابة عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار وقع داخل قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ، جنوب غربي ألمانيا، ومقتل منفذ الهجوم.
القاهرة-سبوتنيك .وأوضح المتحدث باسم الشرطة الإقليمية في هايدلبرغ، نوربرت شاتزل، في بيان اليوم الاثنين أن شخصا أطلق النار وأصاب العديد من الأشخاص في قاعة محاضرات بجامعة هايدلبرغ.
وبين المتحدث أن منفذ الهجوم قد قتل، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.