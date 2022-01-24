تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20220124/إعلام-الصين-استخدمت-هذه-الطائرات-في-أضخم-طلعة-جوية-فوق-تايوان-في-2022-1057035371.html
إعلام: الصين استخدمت هذه الطائرات في أضخم طلعة جوية فوق تايوان في 2022
إعلام: الصين استخدمت هذه الطائرات في أضخم طلعة جوية فوق تايوان في 2022
أعلنت تايوان أن القوات الجوية الصينية نفذت أضخم طلعة جوية في أجوائها خلال العام الجاري شاركت فيها 39 مقاتلة إضافة إلى قاذفات وطائرات متخصصة في الحرب... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:13+0000
2022-01-24T17:13+0000
2022-01-24T17:13+0000
رصد عسكري
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103386/70/1033867096_0:344:4752:3017_1920x0_80_0_0_8f1e451163bb6e2abccdf5b1a23c18d0.jpg
ونشر موقع "ميليتري تايمز" الأمريكي تقريرا عن الطائرات الحربية التي استخدمتها الصين خلال الطلعة الجوية، التي أعلنت عنها تايوان، أمس الأحد.وقال الموقع: التشكيل الجوي الصيني، الذي حلق في سماء تايوان كان يضم 24 مقاتلة "جي - 16" و10 مقاتلات "جي - 10"، إضافة إلى طائرات أخرى متخصصة في الحرب الإلكترونية، حسبما نقل عن وزارة الدفاع في تايوان.ولفت الموقع إلى أن وزارة الدفاع الصينية رفضت التعليق على ما أعلنت عنه تايوان بشأن تنفيذها طلعة جوية ضخمة في سماء تايوان.وتحاول السلطة الحاكمة في تايوان الحصول على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية للدفاع عن الجزيرة ضد ما تقول إنه "غزو صيني" يمكن أن تتعرض له.
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103386/70/1033867096_18:0:4242:3168_1920x0_80_0_0_79a645cff544725c6d976dd306eb8444.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, الصين
إعلام: الصين استخدمت هذه الطائرات في أضخم طلعة جوية فوق تايوان في 2022
أعلنت تايوان أن القوات الجوية الصينية نفذت أضخم طلعة جوية في أجوائها خلال العام الجاري شاركت فيها 39 مقاتلة إضافة إلى قاذفات وطائرات متخصصة في الحرب الإلكترونية.
ونشر موقع "ميليتري تايمز" الأمريكي تقريرا عن الطائرات الحربية التي استخدمتها الصين خلال الطلعة الجوية، التي أعلنت عنها تايوان، أمس الأحد.
وقال الموقع:
التشكيل الجوي الصيني
، الذي حلق في سماء تايوان كان يضم 24 مقاتلة "جي - 16" و10 مقاتلات "جي - 10"، إضافة إلى طائرات أخرى متخصصة في الحرب الإلكترونية، حسبما نقل عن وزارة الدفاع في تايوان.
ولفت الموقع إلى أن وزارة الدفاع الصينية رفضت التعليق على ما
أعلنت عنه تايوان
بشأن تنفيذها طلعة جوية ضخمة في سماء تايوان.
وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها وتلوح باستخدام القوة العسكرية لضم الجزيرة إذا لزم الأمر.
وتحاول السلطة الحاكمة في تايوان الحصول على دعم من الولايات المتحدة الأمريكية
للدفاع عن الجزيرة
ضد ما تقول إنه "غزو صيني" يمكن أن تتعرض له.