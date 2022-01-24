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https://arabic.sputniknews.com/20220124/إعلام-الغواصات-التركية-تغير-ميزان-القوى-في-منطقة-المياه-المجاورة-بأكملها-فيديو-1057025531.html
إعلام: الغواصات التركية تغير ميزان القوى في منطقة المياه المجاورة بأكملها... فيديو
إعلام: الغواصات التركية تغير ميزان القوى في منطقة المياه المجاورة بأكملها... فيديو
تولي أنقرة أهمية كبيرة للغواصات من فئة Reis (Type 214 TN)، التي يكلف شرائها ملياري دولار، وبعد استلامها، ستكون البحرية التركية قادرة على تغيير ميزان القوى... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T13:40+0000
2022-01-24T13:40+0000
رصد عسكري
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على عكس الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء العاملة حاليًا لدى الأسطول التركي، فإن الغواصات الجديدة فيها محطة طاقة مستقلة عن الهواء، مما يقلل من الضوضاء أثناء حركة الغواصات ويزيد من وقت تواجدها تحت الماء.تعتمد غواصات Reis على نظام وقود مجرب لشركة HDW الألمانية. يسمح نظام الوقود هذا للغواصة بالبقاء في المسيرة لفترة طويلة.سيتم تسليحها بطوربيدات 533 ملم (المنتج الألماني DM2A4 ،AKYA المحلي وMK48 Mod 6AT) ، والصواريخ المضادة للسفن (Harpoon، وربما صواريخ ATMACA المضادة للسفن المحلية) والألغام.تم بناء ست غواصات من طراز Reis في حوض بناء السفن التركي في غولتشوك. في 23 مارس 2021، تم إطلاق أول غواصة؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2022. سيتم تشغيل بقية الغواصات على مدى السنوات الخمس المقبلة.وفقًا للمجلة الفرنسية Naval News، سيؤدي ظهور أسطول غواصات محدث في تركيا إلى تغيير ميزان القوى على طول محيط الحدود البحرية للبلاد بالكامل.في الوقت نفسه، تعتزم أنقرة بناء 4-6 غواصات خاصة بها من مشروع MILDEN، التي من المقرر أن تحل محل الغواصات القديمة من طراز 209/1200.
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رصد عسكري

إعلام: الغواصات التركية تغير ميزان القوى في منطقة المياه المجاورة بأكملها... فيديو

13:40 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Oleg Kuleshov / الذهاب إلى بنك الصورغواصة "كنياز فلاديمير"
غواصة كنياز فلاديمير - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Oleg Kuleshov
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تولي أنقرة أهمية كبيرة للغواصات من فئة Reis (Type 214 TN)، التي يكلف شرائها ملياري دولار، وبعد استلامها، ستكون البحرية التركية قادرة على تغيير ميزان القوى لصالحها في منطقة المياه المجاورة بأكملها، بما في ذلك البحر الأسود.
على عكس الغواصات التي تعمل بالديزل والكهرباء العاملة حاليًا لدى الأسطول التركي، فإن الغواصات الجديدة فيها محطة طاقة مستقلة عن الهواء، مما يقلل من الضوضاء أثناء حركة الغواصات ويزيد من وقت تواجدها تحت الماء.
تعتمد غواصات Reis على نظام وقود مجرب لشركة HDW الألمانية. يسمح نظام الوقود هذا للغواصة بالبقاء في المسيرة لفترة طويلة.
سيتم تسليحها بطوربيدات 533 ملم (المنتج الألماني DM2A4 ،AKYA المحلي وMK48 Mod 6AT) ، والصواريخ المضادة للسفن (Harpoon، وربما صواريخ ATMACA المضادة للسفن المحلية) والألغام.
تم بناء ست غواصات من طراز Reis في حوض بناء السفن التركي في غولتشوك. في 23 مارس 2021، تم إطلاق أول غواصة؛ ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في عام 2022. سيتم تشغيل بقية الغواصات على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفقًا للمجلة الفرنسية Naval News، سيؤدي ظهور أسطول غواصات محدث في تركيا إلى تغيير ميزان القوى على طول محيط الحدود البحرية للبلاد بالكامل.
في الوقت نفسه، تعتزم أنقرة بناء 4-6 غواصات خاصة بها من مشروع MILDEN، التي من المقرر أن تحل محل الغواصات القديمة من طراز 209/1200.
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