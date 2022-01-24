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إيران توجه طلبا إلى السعودية والإمارات بشأن الحرب في اليمن

إيران توجه طلبا إلى السعودية والإمارات بشأن الحرب في اليمن

وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مساء اليوم، طلبا إلى السعودية والإمارات يتعلق بحل الأزمة اليمينة وإنهاء الحرب فيها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T18:06+0000

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وقال عبد اللهيان، في كلمته التي ألقاها في اختتام المؤتمر الوطني لإيران ودول الجوار، إن على "السعودية والإمارات إنهاء الحرب هناك، وما وصفه بالحصار المفروض على اليمن من جانبهما".وأكد أن "الحرب والهجمات المتبادلة ليست حلا للأزمة اليمنية ونحن دعمنا وندعم الحل السلمي"، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات ومن بينها موضوع اليمن وما يجري هناك.وأضاف عبد اللهيان: "منذ بداية الأزمة اليمنية طرحنا مقترحات سياسية لحلها، والحرب ليست حلا للأزمة اليمنية"، متابعا: "نطلب من السعودية و الإمارات أن يتبنوا موقفا سياسيا لإنهاء الحرب والحصار وبدء حوار بين الأطراف اليمنية".وكان طيران التحالف العربي شن 45 غارة على مناطق متفرقة تسيطر عليها جماعة أنصار الله في عدد من المحافظات اليمنية.وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله : إن "طيران التحالف شن 18 غارة على مديرية حريب التابعة لمحافظة مأرب شرقي صنعاء، كما شن 4 غارات على مديرية الوادي التابعة للمحافظة نفسها.من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/لن-تمر-دون-عقاب-الإمارات-تهدد-أنصار-الله-وتدعو-المجتمع-الدولي-لإدانة-أعمالها-الإرهابية--1057034630.html

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