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https://arabic.sputniknews.com/20220124/إيكواس-تطالب-العسكريين-في-بوركينا-فاسو-بالحوار-مع-السلطة-بعد-محاولة-الانقلاب-1057028399.html
"إيكواس" تطالب العسكريين في بوركينا فاسو بالحوار مع السلطة بعد محاولة الانقلاب
"إيكواس" تطالب العسكريين في بوركينا فاسو بالحوار مع السلطة بعد محاولة الانقلاب
قالت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" إنها تتابع بقلق بالغ، التطورات في بوركينا فاسو، مؤكدة أن الوضع في البلاد يثير قلقا بالغا بعد محاولة الانقلاب. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T14:39+0000
2022-01-24T14:39+0000
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جاء ذلك في بيان، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي، التي أشارت إلى أن البيان جاء تعليقا على ما شهدته بوركينا فاسو، الأحد الماضي، حيث وقع في بعض الثكنات العسكرية إطلاق نار.ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى الهدوء، معربة عن تضامنها مع الرئيس روش مارك وشعب بوركينا فاسو.وقال البيان إن مفوضية إيكواس تطالب العسكريين بإعطاء الأولوية للحوار مع السلطات.وأصدر رئيس بوركينا فاسو روش كابوري، مرسوما، أمس الأحد، أعلن فيه فرض حظر تجول من الثامنة مساء حتى الخامسة والنصف صباحا، عقب حدوث عمليات تمرد بعدد من الثكنات العسكرية في البلاد.وأعلنت حكومة بوركينا فاسو إغلاق المدارس في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن جنودا تمركزوا أمام المقر الرئيسي للتلفزيون في واغادوغو.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/فرض-حظر-تجوال-في-عموم-بوركينا-فاسو-بعد-يوم-من-التوتر-1056888985.html
https://arabic.sputniknews.com/20220123/متظاهرون-يضرمون-النار-بمقر-الحزب-الحاكم-في-بوركينا-فاسو-1056881882.html
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"إيكواس" تطالب العسكريين في بوركينا فاسو بالحوار مع السلطة بعد محاولة الانقلاب

14:39 GMT 24.01.2022
© REUTERS / POOLرئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري
رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / POOL
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قالت المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس" إنها تتابع بقلق بالغ، التطورات في بوركينا فاسو، مؤكدة أن الوضع في البلاد يثير قلقا بالغا بعد محاولة الانقلاب.
جاء ذلك في بيان، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي، التي أشارت إلى أن البيان جاء تعليقا على ما شهدته بوركينا فاسو، الأحد الماضي، حيث وقع في بعض الثكنات العسكرية إطلاق نار.
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
فرض حظر تجوال في عموم بوركينا فاسو بعد يوم من التوتر
أمس, 21:27 GMT
ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى الهدوء، معربة عن تضامنها مع الرئيس روش مارك وشعب بوركينا فاسو.
وقال البيان إن مفوضية إيكواس تطالب العسكريين بإعطاء الأولوية للحوار مع السلطات.
وأصدر رئيس بوركينا فاسو روش كابوري، مرسوما، أمس الأحد، أعلن فيه فرض حظر تجول من الثامنة مساء حتى الخامسة والنصف صباحا، عقب حدوث عمليات تمرد بعدد من الثكنات العسكرية في البلاد.
هجوم بوركينا فاسو 2-3-2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
متظاهرون يضرمون النار بمقر الحزب الحاكم في بوركينا فاسو
أمس, 16:27 GMT
وأعلنت حكومة بوركينا فاسو إغلاق المدارس في البلاد يومي الاثنين والثلاثاء، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أن جنودا تمركزوا أمام المقر الرئيسي للتلفزيون في واغادوغو.
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