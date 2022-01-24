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الأرصاد المصرية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس البارد
الأرصاد المصرية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس البارد
كشفت خبيرة بهيئة الأرصاد الجوية المصرية موعد انتهاء موجة الطقس البارد التي تسود في كافة محافظات الجمهورية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:32+0000
2022-01-24T10:32+0000
درجات الحرارة اليوم
مصر
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وقالت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة إن درجات الحرارة المنخفضة سوف تستمر في جميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، بحسب صحيفة "الوطن".وأشارت إيمان شاكر إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب وشرق أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط.وأوضحت الخبيرة أن السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، سوف تشهد طقسا شديد البرودة خلال ساعات النهار.أكدت أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا مع حلول الليل وحتى الصباح الباكر، بكافة المحافظات.ونصحت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، أثناء مغادرة المنزل خلال فترات النهار أو الليل.
https://arabic.sputniknews.com/20220116/تحذير-من-غرق-أراض-ومنازل-في-غزة-بسبب-فتح-إسرائيل-لسدود-الأمطار-1056268007.html
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درجات الحرارة اليوم, مصر

الأرصاد المصرية تكشف موعد انتهاء موجة الطقس البارد

10:32 GMT 24.01.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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كشفت خبيرة بهيئة الأرصاد الجوية المصرية موعد انتهاء موجة الطقس البارد التي تسود في كافة محافظات الجمهورية.
وقالت إيمان شاكر مدير عام مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة إن درجات الحرارة المنخفضة سوف تستمر في جميع محافظات الجمهورية حتى نهاية الشهر الجاري على الأقل، بحسب صحيفة "الوطن".
أمطار غزيرة في نتانيا، إسرائيل 20 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2022
تحذير من غرق أراض ومنازل في غزة بسبب فتح إسرائيل لسدود الأمطار
16 يناير, 12:32 GMT
وأشارت إيمان شاكر إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة ناتج عن تأثر البلاد بمنخفض جوي بارد قادم من جنوب وشرق أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط.
وأوضحت الخبيرة أن السواحل الشمالية الغربية، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، سوف تشهد طقسا شديد البرودة خلال ساعات النهار.
أكدت أن درجات الحرارة سوف تشهد انخفاضا كبيرا مع حلول الليل وحتى الصباح الباكر، بكافة المحافظات.
ونصحت مدير عام مركز الاستشعار عن بعد، المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة، أثناء مغادرة المنزل خلال فترات النهار أو الليل.
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