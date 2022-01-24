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https://arabic.sputniknews.com/20220124/الإمارات-ترد-على-استهداف-أنصار-الله-لأبو-ظبي-بتدمير-منصة-صواريخ-تابعة-للجماعة---1056894286.html
الإمارات ترد على استهداف "أنصار الله" لأبو ظبي بتدمير منصة صواريخ تابعة للجماعة... فيديو
الإمارات ترد على استهداف "أنصار الله" لأبو ظبي بتدمير منصة صواريخ تابعة للجماعة... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T07:50+0000
2022-01-24T08:15+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين إن "قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تعلن عن نجاح طائرة [F16] الساعة 0410 بتوقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية".أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.وأضاف سريع بحسب البيان، أن العملية العسكرية شملت أيضا استهداف عدد من القواعد العسكرية في السعودية بمنطقة شرورة ومناطق أخرى، بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف مناطق حيوية وحساسة في جازان وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية.وجدد سريع دعوته للشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت "غير آمنة"، مؤكدا أن "الإمارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.
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العالم العربي

الإمارات ترد على استهداف "أنصار الله" لأبو ظبي بتدمير منصة صواريخ تابعة للجماعة... فيديو

07:50 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 24.01.2022)
© AP Photo / Jon Gambrellطائرات إماراتية
طائرات إماراتية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان لوزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الاثنين إن "قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع تعلن عن نجاح طائرة [F16] الساعة 0410 بتوقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية".
أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.
وأضاف سريع بحسب البيان، أن العملية العسكرية شملت أيضا استهداف عدد من القواعد العسكرية في السعودية بمنطقة شرورة ومناطق أخرى، بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف مناطق حيوية وحساسة في جازان وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية.
وجدد سريع دعوته للشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت "غير آمنة"، مؤكدا أن "الإمارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.
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