https://arabic.sputniknews.com/20220124/الإمارات-تعلن-اعتراض-وتدمير-صاروخين-باليستيين-حوثيين-في-سماء-أبو-ظبي-1056891092.html

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في سماء أبو ظبي

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في سماء أبو ظبي

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T03:08+0000

2022-01-24T03:08+0000

2022-01-24T03:32+0000

أنصار الله

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

الحوثيون

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102430/03/1024300348_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_caa787332dc8ffb138111ebed032edf3.jpg

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.على جانب آخر، كانت التحالف العربي أعلن منذ قليل، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية.وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. مشيرا إلى أن تقرير أولي يفيد بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدني.ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبو ظبي في أقل من أسبوع، حيث أعلنت الإمارات، الاثنين الماضي، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/ما-التداعيات-التي-خلفتها-عملية-أنصار-الله-على-الإمارات-سياسيا-واقتصاديا؟-1056889905.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الحوثيون