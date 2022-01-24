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الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في سماء أبو ظبي
الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في سماء أبو ظبي
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T03:08+0000
2022-01-24T03:32+0000
أنصار الله
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
الحوثيون
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ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.على جانب آخر، كانت التحالف العربي أعلن منذ قليل، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية.وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. مشيرا إلى أن تقرير أولي يفيد بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدني.ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبو ظبي في أقل من أسبوع، حيث أعلنت الإمارات، الاثنين الماضي، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
https://arabic.sputniknews.com/20220123/ما-التداعيات-التي-خلفتها-عملية-أنصار-الله-على-الإمارات-سياسيا-واقتصاديا؟-1056889905.html
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أنصار الله, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الحوثيون

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين حوثيين في سماء أبو ظبي

03:08 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 03:32 GMT 24.01.2022)
© REUTERS / KCNA صاروخ باليستي
 صاروخ باليستي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / KCNA
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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) تجاه الدولة.
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزارة الدفاع الإماراتية قولها، إنها تؤكد أنه لم ينجم عن الهجوم أية خسائر بشرية.
وأشارت الدفاع الإماراتية إلى أن بقايا الصواريخ الباليستية التي تم اعتراضها وتدميرها سقطت في مناطق متفرقة حول إمارة أبو ظبي.
كما أكدت الدفاع الإماراتية أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.
على جانب آخر، كانت التحالف العربي أعلن منذ قليل، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير في جنوب المملكة العربية السعودية.
وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. مشيرا إلى أن تقرير أولي يفيد بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدني.
صورة بالأقمار الصناعية للمطقة التي هاجمتها أنصار الله في أبو ظبي 15 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
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أمس, 22:41 GMT
ويعد ذلك الاستهداف الثاني من قبل جماعة "أنصار الله" لأبو ظبي في أقل من أسبوع، حيث أعلنت الإمارات، الاثنين الماضي، وفاة 3 أشخاص "باكستاني وهنديان" وإصابة 6 آخرين، بعد استهداف مطاري دبي وأبو ظبي ومواقع هامة حساسة في الإمارات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرات.
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