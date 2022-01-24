الاتحاد الأوروبي يقترح تقديم مساعدات مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو

القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أوروسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي قالت فيه، "منذ عام 2014 قدم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو، ونقترح اليوم تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو".وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، اليوم الاثنين، عن أن الأمن الأوكراني يعد لهجوم في دونباس.وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمي بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".وأضاف المتحدث: "تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا... للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)".وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها.
أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، استعداده لتقديم مساعدات مالية طارئة إلى أوكرانيا بقيمة 1.2 مليار يورو.
القاهرة - سبوتنيك. جاء ذلك على لسان رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أوروسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي قالت فيه، "منذ عام 2014 قدم الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية مساعدات مالية إلى أوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو، ونقترح اليوم تقديم حزمة مساعدات مالية جديدة بقيمة 1.2 مليار يورو".
وأضافت رئيسة المفوضية أن "هذه المساعدات ستساعد أوكرانيا في معالجة احتياجاتها المالية الناجمة عن الصراع القائم في البلاد"، داعية المجلس والبرلمان الأوروبيين لاعتماد حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا في أقرب وقت ممكن.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الشرطة في جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، اليوم الاثنين، عن أن الأمن الأوكراني يعد لهجوم في دونباس.
وقال المتحدث باسم شرطة دونيتسك: "رصدنا قيام التشكيلات الأوكرانية المسلحة في منطقة ما يسمي بعملية القوات المشتركة بتدابير الإعداد للهجوم".
وأضاف المتحدث: "تلقينا معلومات موثوقة بوصول 40 جنديا من قوات الفيلق الثالت للعمليات الخاصة، كانوا قد تلقوا تدريبات في السابق تحت قيادة مدربين من بريطانيا... للقيام باستفزازات في منطقة أفدييفكا (مدينة تبعد بضعة كيلومترات من دونيتسك)".
وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكري ضد أوكرانيا، وهو ما نفته الأخيرة في مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الحضور العسكري لحلف الناتو على حدودها.