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الاتحاد الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا لرئاسة العراق
الاتحاد الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا لرئاسة العراق
أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن برهم صالح الرئيس العراقي المنتهية ولايته هو مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T07:52+0000
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العراق
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وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بيان إنه "يدعم كل الدعم الكامل برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية".وذكر البيان أن مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع يوم الأحد، لمناقشة الوضع السياسي العراقي والاستحقاقات الدستورية للشعب وتشكيل الحكومة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وانتقد البيان تقديم أحزاب كردية مرشحين آخرين لرئاسة العراق، لافتا إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "قام بشكل منفرد وخارج عن إرادة ووحدة الشعب الكردي وقدم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية".وأكد البيان على أحقية الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية "الذي هو استحقاق الكرد".وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن برهم صالح الرئيس المنتهية ولايته قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير/ شباط المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الشرطة-العراقية-تكشف-ملابسات-إطلاق-نار-أمام-مستشفى-الحسيني-1056892814.html
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العراق

الاتحاد الوطني الكردستاني: برهم صالح مرشحنا لرئاسة العراق

07:52 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle الرئيس العراقي برهم صالح
 الرئيس العراقي برهم صالح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / Craig Ruttle
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أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني، أن برهم صالح الرئيس العراقي المنتهية ولايته هو مرشحه لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال المكتب السياسي للاتحاد الوطني في بيان إنه "يدعم كل الدعم الكامل برهم صالح لتولي منصب رئيس الجمهورية".
وذكر البيان أن مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني اجتمع يوم الأحد، لمناقشة الوضع السياسي العراقي والاستحقاقات الدستورية للشعب وتشكيل الحكومة، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
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وانتقد البيان تقديم أحزاب كردية مرشحين آخرين لرئاسة العراق، لافتا إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني "قام بشكل منفرد وخارج عن إرادة ووحدة الشعب الكردي وقدم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية".
وأكد البيان على أحقية الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب رئيس الجمهورية "الذي هو استحقاق الكرد".
وقبل نحو أسبوعين، أعلن رئيس مجلس النواب المنتخب محمد الحلبوسي عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن برهم صالح الرئيس المنتهية ولايته قدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في موعد أقصاه 8 فبراير/ شباط المقبل.
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