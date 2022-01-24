البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة انتهت ولا يجوز أن تستمر

البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة إنتهت ولا يجوز أن تستمر
البرلمان الليبي: حكومة الدبيبة إنتهت ولا يجوز أن تستمر
وياتي ذلك بعد إنهيار العملية الإنتخابية في ليبيا، والتي كانت الخطة المدعومة من الأمم المتحدة دعت لإجراءها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها لم تنظم بسبب خلافات حول القواعد المنظمة، وأهلية بعض المرشحين.الإعلامي الليبي، أحمد سالم، وتعليقاً على الموضوع، إعتبر أن "المشكلة ليست في الدستور أو الإنتخابات، بل في الرغبة بالتمسك بالسلطة.واضاف، في مقابلة عبر"بانوراما"التفاصيل في الملف الصوتي...إعداد وتقديم: فهيم الصوراني...
تناقش الحلقة دعوة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، لوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد، وفي نفس الوقت – تأكيد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، أن الحكومة الحالية انتهت ولايتها ولا يجوز أن تستمر.
وياتي ذلك بعد إنهيار العملية الإنتخابية في ليبيا، والتي كانت الخطة المدعومة من الأمم المتحدة دعت لإجراءها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، لكنها لم تنظم بسبب خلافات حول القواعد المنظمة، وأهلية بعض المرشحين.
الإعلامي الليبي، أحمد سالم، وتعليقاً على الموضوع، إعتبر أن "المشكلة ليست في الدستور أو الإنتخابات، بل في الرغبة بالتمسك بالسلطة.