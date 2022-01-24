التحالف العربي: خسائر مادية بعد تدمير صاروخ باليستي في سماء السعودية

وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. مشيرا إلى أن تقرير أولي يفيد بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدني.في سياق متصل، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم بعملية إطلاق صواريخ باليستية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم بعملية إطلاق صواريخ باليستية.
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.