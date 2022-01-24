https://arabic.sputniknews.com/20220124/التحالف-العربي-خسائر-مادية-بعد-تدمير-صاروخ-باليستي-في-سماء-السعودية-1056890943.html

التحالف العربي: خسائر مادية بعد تدمير صاروخ باليستي في سماء السعودية

التحالف العربي: خسائر مادية بعد تدمير صاروخ باليستي في سماء السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الاثنين، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلق في اتجاه محافظة ظهران الجنوب، التابعة لمنطقة عسير... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T02:28+0000

2022-01-24T02:28+0000

2022-01-24T02:28+0000

أنصار الله

أخبار السعودية اليوم

قوات التحالف العربي

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وأفاد التحالف بسقوط شظايا الاعتراض على المنطقة الصناعية بظهران الجنوب. مشيرا إلى أن تقرير أولي يفيد بوقوع خسائر مادية لبعض الورش والمركبات المدني.في سياق متصل، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن تدمير منصة إطلاق للصواريخ الباليستية بمحافظة الجوف اليمنية.وأضاف التحالف أن منصة الإطلاق استخدمت فجر اليوم بعملية إطلاق صواريخ باليستية.وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20220123/لقطات-تكشف-حجم-الدمار-في-المنطقة-التي-استهدفتها-أنصار-الله-في-السعودية-فيديو-1056887834.html

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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, قوات التحالف العربي