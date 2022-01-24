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إعلام: رئيس بوركينا فاسو يستقيل من منصبه
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الجزب-الحاكم-في-بوركينا-فاسو-يعلن-إحباط-محاولة-اغتيال-رئيس-البلاد-1057036632.html
الجزب الحاكم في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة اغتيال رئيس البلاد
الجزب الحاكم في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة اغتيال رئيس البلاد
أعلن الحزب الحاكم في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال رئيس الدولة روش مارك كابوري. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T17:40+0000
2022-01-24T17:40+0000
بوركينا فاسو
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القاهرة- سبوتنيك. وقال حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في بوركينا فاسو، إنه تم "إحباط محاولة لاغتيال رئيس الدولة روش مارك كابوري وذلك على خلفية استيلاء عسكريين متمردين على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني".وقالت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري قد استقال من منصبه، بعد الأحداث التي شهدتها الساعات السابقة.وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد أعلنت أمس الأحد فرض حظر تجوال، بدءا من الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، بعد التوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا، فيما أضرم متظاهرون النيران في مقر حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في حي "نونسان" في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.ودعا رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، العسكريين المتمردين للاستسلام وتغليب المصلحة العليا للبلاد وحل الخلافات عن طريق الحوار. كما أعلن موقع "لوفاسو" المحلي في وقت سابق من اليوم "اعتقال رئيس البلاد من قبل العسكريين المتمردين".هذا ونفت الحكومة في وقت سابق، أن يكون الجيش قد استولى على السلطة، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر أمس في عدد من الثكنات العسكرية في البلاد.وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من اعتقال الشرطة للعشرات بسبب احتجاجات طالبوا خلالها باستقالة الرئيس روش مارك كابوري، ونددوا أيضا بفشل الحكومة في وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/إعلام-رئيس-بوركينا-فاسو-يستقيل-من-منصبه-1057036111.html
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بوركينا فاسو

الجزب الحاكم في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة اغتيال رئيس البلاد

17:40 GMT 24.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGOجنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد
جنود من بوركينا فاسو يقومون بدورية شمال البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / ISSOUF SANOGO
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أعلن الحزب الحاكم في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال رئيس الدولة روش مارك كابوري.
القاهرة- سبوتنيك. وقال حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في بوركينا فاسو، إنه تم "إحباط محاولة لاغتيال رئيس الدولة روش مارك كابوري وذلك على خلفية استيلاء عسكريين متمردين على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني".
رئيس بوركينا فاسو، روش مارك كريستيان كابوري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
إعلام: رئيس بوركينا فاسو يستقيل من منصبه
17:21 GMT
وقالت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري قد استقال من منصبه، بعد الأحداث التي شهدتها الساعات السابقة.
وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد أعلنت أمس الأحد فرض حظر تجوال، بدءا من الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، بعد التوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا، فيما أضرم متظاهرون النيران في مقر حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في حي "نونسان" في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.
ودعا رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، العسكريين المتمردين للاستسلام وتغليب المصلحة العليا للبلاد وحل الخلافات عن طريق الحوار. كما أعلن موقع "لوفاسو" المحلي في وقت سابق من اليوم "اعتقال رئيس البلاد من قبل العسكريين المتمردين".
هذا ونفت الحكومة في وقت سابق، أن يكون الجيش قد استولى على السلطة، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر أمس في عدد من الثكنات العسكرية في البلاد.
وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من اعتقال الشرطة للعشرات بسبب احتجاجات طالبوا خلالها باستقالة الرئيس روش مارك كابوري، ونددوا أيضا بفشل الحكومة في وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
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