https://arabic.sputniknews.com/20220124/الجزب-الحاكم-في-بوركينا-فاسو-يعلن-إحباط-محاولة-اغتيال-رئيس-البلاد-1057036632.html

الجزب الحاكم في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة اغتيال رئيس البلاد

الجزب الحاكم في بوركينا فاسو يعلن إحباط محاولة اغتيال رئيس البلاد

أعلن الحزب الحاكم في بوركينا فاسو، اليوم الاثنين، إحباط محاولة لاغتيال رئيس الدولة روش مارك كابوري. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T17:40+0000

2022-01-24T17:40+0000

2022-01-24T17:40+0000

بوركينا فاسو

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/06/1049178181_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_35042cb436d6287e5e66509a68a0aa86.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقال حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في بوركينا فاسو، إنه تم "إحباط محاولة لاغتيال رئيس الدولة روش مارك كابوري وذلك على خلفية استيلاء عسكريين متمردين على مبنى الإذاعة والتلفزيون الوطني".وقالت تقارير إعلامية، في وقت سابق، إن رئيس بوركينا فاسو روك كابوري قد استقال من منصبه، بعد الأحداث التي شهدتها الساعات السابقة.وكانت السلطات في بوركينا فاسو، قد أعلنت أمس الأحد فرض حظر تجوال، بدءا من الثامنة مساء وحتى الخامسة والنصف صباحا، بعد التوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا، فيما أضرم متظاهرون النيران في مقر حزب "حركة الشعب من أجل التقدم" الحاكم في حي "نونسان" في واغادوغو، عاصمة بوركينا فاسو.ودعا رئيس بوركينا فاسو، روش كابوري، العسكريين المتمردين للاستسلام وتغليب المصلحة العليا للبلاد وحل الخلافات عن طريق الحوار. كما أعلن موقع "لوفاسو" المحلي في وقت سابق من اليوم "اعتقال رئيس البلاد من قبل العسكريين المتمردين".هذا ونفت الحكومة في وقت سابق، أن يكون الجيش قد استولى على السلطة، وذلك عقب سماع دوي إطلاق نار كثيف فجر أمس في عدد من الثكنات العسكرية في البلاد.وتأتي هذه الأحداث بعد يومين من اعتقال الشرطة للعشرات بسبب احتجاجات طالبوا خلالها باستقالة الرئيس روش مارك كابوري، ونددوا أيضا بفشل الحكومة في وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/إعلام-رئيس-بوركينا-فاسو-يستقيل-من-منصبه-1057036111.html

بوركينا فاسو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بوركينا فاسو