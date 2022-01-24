"الخارجية الأوكرانية": السفارتان الألمانية والأسترالية أبلغتانا بخطط لسحب بعض موظفيهما

وحسب بيان للوزارة الأوكرانية، اليوم الاثنين، نشرته رويترز، قالت إن السفارتين الألمانية والأسترالية أبلغتها بخطط لسحب بعض موظفيها، وعائلاتهم بسبب مخاوف بشأن روسيا.وتأتي إجراءات ألمانيا واستراليا التي وصفتها أوكرانيا بأنها سابقة لأوانها، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها بريطانيا والولايات المتحدة.وتتهم أوكرانيا والدول الأوروبية روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات، فيما نفت موسكو تلك الاتهامات مؤكدة على مطالبتها بضمانات أمنية.وكانت السفارة البريطانية في أوكرانيا قد أعلنت اليوم الاثنين أنها سحبت بعض الموظفين وأقاربهم من كييف ردا على "تهديد متزايد من روسيا".كما أمرت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بمغادرة أقارب موظفي سفارتها في أوكرانيا ، متذرعة بتهديد روسيا بعمل عسكري.وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان لها إن هناك 129 سفارة وقنصلية أجنبية في أوكرانيا وأن كل الآخرين أكدوا أنهم لا يخططون للإخلاء.وقالت الوزارة "نعرب عن امتناننا لشركائنا الدوليين الذين يقيّمون الوضع الحالي بجدية ولا يلجأون إلى إجراءات الإجلاء المبكرة".