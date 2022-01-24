تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الخارجية-الأوكرانية-السفارتان-الألمانية-والأسترالية-أبلغتانا-بخطط-لسحب-بعض-موظفيهما-1057041250.html
"الخارجية الأوكرانية": السفارتان الألمانية والأسترالية أبلغتانا بخطط لسحب بعض موظفيهما
"الخارجية الأوكرانية": السفارتان الألمانية والأسترالية أبلغتانا بخطط لسحب بعض موظفيهما
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن سفارات بعض الدول أبلغتها بوجود خطط لديها لسحب بعض موظفيها. 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T19:57+0000
2022-01-24T19:57+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101394/49/1013944924_0:218:2865:1830_1920x0_80_0_0_82b11ee9fd6fd2eed1d9fb69d698717c.jpg
وحسب بيان للوزارة الأوكرانية، اليوم الاثنين، نشرته رويترز، قالت إن السفارتين الألمانية والأسترالية أبلغتها بخطط لسحب بعض موظفيها، وعائلاتهم بسبب مخاوف بشأن روسيا.وتأتي إجراءات ألمانيا واستراليا التي وصفتها أوكرانيا بأنها سابقة لأوانها، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها بريطانيا والولايات المتحدة.وتتهم أوكرانيا والدول الأوروبية روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات، فيما نفت موسكو تلك الاتهامات مؤكدة على مطالبتها بضمانات أمنية.وكانت السفارة البريطانية في أوكرانيا قد أعلنت اليوم الاثنين أنها سحبت بعض الموظفين وأقاربهم من كييف ردا على "تهديد متزايد من روسيا".كما أمرت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بمغادرة أقارب موظفي سفارتها في أوكرانيا ، متذرعة بتهديد روسيا بعمل عسكري.وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان لها إن هناك 129 سفارة وقنصلية أجنبية في أوكرانيا وأن كل الآخرين أكدوا أنهم لا يخططون للإخلاء.وقالت الوزارة "نعرب عن امتناننا لشركائنا الدوليين الذين يقيّمون الوضع الحالي بجدية ولا يلجأون إلى إجراءات الإجلاء المبكرة".
https://arabic.sputniknews.com/20220123/واشنطن-تأمر-برحيل-أفراد-عائلات-الدبلوماسيين-الأمريكيين-من-أوكراينا-1056890150.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101394/49/1013944924_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_fa0a3002a79ea8e5233280a2c24bfaec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار أوكرانيا

"الخارجية الأوكرانية": السفارتان الألمانية والأسترالية أبلغتانا بخطط لسحب بعض موظفيهما

19:57 GMT 24.01.2022
© Sputnik . Michail Markin / الذهاب إلى بنك الصوراحتفال كييف بيوم علم أوكرانيا
احتفال كييف بيوم علم أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© Sputnik . Michail Markin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكدت وزارة الخارجية الأوكرانية أن سفارات بعض الدول أبلغتها بوجود خطط لديها لسحب بعض موظفيها.
وحسب بيان للوزارة الأوكرانية، اليوم الاثنين، نشرته رويترز، قالت إن السفارتين الألمانية والأسترالية أبلغتها بخطط لسحب بعض موظفيها، وعائلاتهم بسبب مخاوف بشأن روسيا.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2022
واشنطن تأمر برحيل أفراد عائلات الدبلوماسيين الأمريكيين من أوكرانيا
أمس, 23:32 GMT
وتأتي إجراءات ألمانيا واستراليا التي وصفتها أوكرانيا بأنها سابقة لأوانها، في أعقاب قرارات مماثلة اتخذتها بريطانيا والولايات المتحدة.
وتتهم أوكرانيا والدول الأوروبية روسيا بحشد قواتها بالقرب من الحدود الأوكرانية، وهو ما أدى إلى تصعيد التوترات، فيما نفت موسكو تلك الاتهامات مؤكدة على مطالبتها بضمانات أمنية.
وكانت السفارة البريطانية في أوكرانيا قد أعلنت اليوم الاثنين أنها سحبت بعض الموظفين وأقاربهم من كييف ردا على "تهديد متزايد من روسيا".
كما أمرت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بمغادرة أقارب موظفي سفارتها في أوكرانيا ، متذرعة بتهديد روسيا بعمل عسكري.
وقالت الوزارة الأوكرانية في بيان لها إن هناك 129 سفارة وقنصلية أجنبية في أوكرانيا وأن كل الآخرين أكدوا أنهم لا يخططون للإخلاء.
وقالت الوزارة "نعرب عن امتناننا لشركائنا الدوليين الذين يقيّمون الوضع الحالي بجدية ولا يلجأون إلى إجراءات الإجلاء المبكرة".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
منتخب الكاميرون - سبوتنيك عربيبث مباشر... مباراة الكاميرون 2 X جزر القمر 1 في بطولة الأمم الأفريقية (الشوط الثاني)18:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية