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https://arabic.sputniknews.com/20220124/الخارجية-الفلسطينية-تؤكد-متابعة-أوضاع-المحتجزين-في-تركيا-وتدعو-لتجنب-الهجرة-غير-القانونية-1057015666.html
الخارجية الفلسطينية تؤكد متابعة أوضاع المحتجزين في تركيا وتدعو لتجنب الهجرة غير القانونية
الخارجية الفلسطينية تؤكد متابعة أوضاع المحتجزين في تركيا وتدعو لتجنب الهجرة غير القانونية
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سفارة فلسطين لدى تركيا تتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز مختلفة بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير القانونية من... 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T12:48+0000
2022-01-24T12:49+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، فإن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، يتابع الموضوع بشكل يومي للاطمئنان على أوضاع المحتجزين الصحية والمعيشية من جهة ولإنجاز الإفراج عنهم جميعاً في القريب العاجل من جهة أخرى.ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى السفارة يُقارب عدد المحتجزين 150 مواطناً فلسطينيا موزعين على أكثر من مركز في عموم الجمهورية التركية.من جانبه أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك أن الوزارة تتابع باهتمامٍ كبير هذه القضية المأساوية الشائكة التي يدفع المواطن الفلسطيني فيها أثماناً باهظة ومعاناة كبيرة جراء وجوده تحت الاحتلال وبسبب النكبات المتتالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية "تتابع باهتمام، عديد المناشدات والنداءات والتسجيلات التي يطلقها عدد من الفلسطينيين المحتجزين أو ذويهم على شبكات التواصل الاجتماعي".وناشد السفير الديك الفلسطينيين بضرورة عدم المغامرة بحياتهم بأساليب الهجرة غير القانونية، والحذر من العصابات التي تُلقي بهم في المحيطات والبحار وتعرض حياتهم لمخاطر حقيقية، هذا بالإضافة لعمليات الابتزاز البشعة التي يتعرضون لها.وأضاف الديك أن سفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية باستمرار وتوليها الاهتمام اللائق، وتقدم للفلسطينيين جميع المساعدات والمعونات المطلوبة وفقاً لإمكانياتها.
https://arabic.sputniknews.com/20210929/سفير-فلسطيني-لـسبوتنيك--ننتظر-من-أنقرة-معلومات-عن-مصير-مواطنينا-المختفين-في-تركيا-1050290239.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

الخارجية الفلسطينية تؤكد متابعة أوضاع المحتجزين في تركيا وتدعو لتجنب الهجرة غير القانونية

12:48 GMT 24.01.2022 (تم التحديث: 12:49 GMT 24.01.2022)
© AFP 2021 / Adem Altanمظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أنقرة، تركيا 15 مايو 2021
مظاهرات مؤيدة لـ فلسطين في أنقرة، تركيا 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2022
© AFP 2021 / Adem Altan
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أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن سفارة فلسطين لدى تركيا تتابع أوضاع المواطنين الفلسطينيين المحتجزين في مراكز مختلفة بسبب قضايا تتعلق بالهجرة غير القانونية من تركيا إلى الدول الأوروبية.
رام الله - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، فإن سفير فلسطين لدى تركيا فائد مصطفى، يتابع الموضوع بشكل يومي للاطمئنان على أوضاع المحتجزين الصحية والمعيشية من جهة ولإنجاز الإفراج عنهم جميعاً في القريب العاجل من جهة أخرى.
مدينة أنقرة، تركيا 18 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2021
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29 سبتمبر 2021, 14:14 GMT
ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى السفارة يُقارب عدد المحتجزين 150 مواطناً فلسطينيا موزعين على أكثر من مركز في عموم الجمهورية التركية.
من جانبه أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية، السفير أحمد الديك أن الوزارة تتابع باهتمامٍ كبير هذه القضية المأساوية الشائكة التي يدفع المواطن الفلسطيني فيها أثماناً باهظة ومعاناة كبيرة جراء وجوده تحت الاحتلال وبسبب النكبات المتتالية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.
ولفت إلى أن وزارة الخارجية الفلسطينية "تتابع باهتمام، عديد المناشدات والنداءات والتسجيلات التي يطلقها عدد من الفلسطينيين المحتجزين أو ذويهم على شبكات التواصل الاجتماعي".
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وناشد السفير الديك الفلسطينيين بضرورة عدم المغامرة بحياتهم بأساليب الهجرة غير القانونية، والحذر من العصابات التي تُلقي بهم في المحيطات والبحار وتعرض حياتهم لمخاطر حقيقية، هذا بالإضافة لعمليات الابتزاز البشعة التي يتعرضون لها.
وأضاف الديك أن سفارات دولة فلسطين تتابع هذه القضية باستمرار وتوليها الاهتمام اللائق، وتقدم للفلسطينيين جميع المساعدات والمعونات المطلوبة وفقاً لإمكانياتها.
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