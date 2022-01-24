https://arabic.sputniknews.com/20220124/الرئيس-الأوكراني-الوضع-في-البلاد-تحت-السيطرة-ولا-داعي-للذعر-1057039501.html

الرئيس الأوكراني: الوضع في البلاد تحت السيطرة ولا داعي للذعر

الرئيس الأوكراني: الوضع في البلاد تحت السيطرة ولا داعي للذعر

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن الوضع الحالي في البلاد تحت السيطرة ولا يوجد سبب للذعر. 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T19:13+0000

2022-01-24T19:13+0000

2022-01-24T19:13+0000

العالم

فلاديمير زيلينسكي

أخبار أوكرانيا

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كييف - سبوتنيك. وقال زيلينسكي عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي والدفاع في كلمة بثتها قناة "رادا" التلفزيونية: "انتهى اجتماع مجلس الأمن والدفاع الوطني للتو؛ ولم تكن نتيجة هذا الاجتماع مجرد تصريحات للفضاء الإعلامي، بل استنتاجات مهمة جدا لمجتمعنا ومواطنينا: كل شيء تحت السيطرة، ولا يوجد سبب يدعو إلى الهلع".وأضاف: "كان الموضوع الرئيسي للاجتماع هو الوضع شرقي البلاد. نحن نعمل من أجل التهدئة الكاملة للوضع والتحرك من خلال تسوية سلمية. نحن نعلم كل شيء، ومستعدون لأي شيء، ونؤمن بالأفضل ونفعل كل ما هو ضروري، جنبا إلى جنب مع شركائنا ودبلوماسيينا وجيشنا. إنهم يحموننا، وعلينا أن نحميهم، لنكن هادئين ولا نصرخ وكأن كل شيء قد ضاع".بدوره، أكد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، اليوم الإثنين، أن كييف لا ترى أي سبب للحديث عن خطط لغزو روسي وشيك واسع النطاق ضد أوكرانيا، فهي تسجل تحركات القوات بالقرب من الحدود منذ فترة طويلة، داعيا وسائل الإعلام التخفيف من حدة تأجيج الوضع الأمني في البلاد وعدم زيادة التوتر وبث الذعر.وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي، بقيادة الولايات المتحدة، في الآونة الأخيرة، توتراً بسبب زيادة تواجده العسكري بالقرب من الحدود الروسية، بذريعة حماية أوكرانيا من "تهديد روسي محتمل".وتعتبر موسكو هذه الإجراءات خرقاً للوثيقة الأساسية للعلاقات مع الحلف العسكري الغربي؛ وتؤكد عدم صحة المخاوف الغربية من إعدادها لغزو أوكرانيا، كما تنفي موسكو الاتهامات الغربية والأوكرانية لها، بالتصعيد؛ مؤكدة أنها لا تهدد أحداً، ولا تخطط لمهاجمة أحد.

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العالم, فلاديمير زيلينسكي, أخبار أوكرانيا