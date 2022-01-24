https://arabic.sputniknews.com/20220124/الرئيس-الجزائري-يزور-مصر-والعراق-يرد-على-هجوم-الحوض-العظيم-بعملية-أمنية-واسعة--1057024531.html

الرئيس الجزائري يزور مصر.. والعراق يرد على هجوم "الحوض العظيم" بعملية أمنية واسعة

الرئيس الجزائري يزور مصر.. والعراق يرد على هجوم "الحوض العظيم" بعملية أمنية واسعة

في الوقت الذي يبدأ فيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين زيارة لمصر تستمر يومين، أعلن نحو 62 نائبا في مجلس النواب الليبي دعمهم استمرار عمل حكومة... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T13:15+0000

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2022-01-24T13:15+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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24-1 Sputnik World الرئيس الجزائري يزور مصر

الرئيس الجزائري يبدأ زيارة رسمية لمصر تستمر يومينيبدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين 24 يناير كانون الثاني، زيارة لجمهورية مصر العربية، تستمر يومين.وأضاف البيان أن "الزيارة تُعد فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي بين البلدين".وذكر أن الزيارة تهدف أيضا "لمواصلة التنسيق والتشاور حول أهم القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وأضاف أن الاعتبار الثاني هو كيفية حشد الجهود العربية فيما يتعلق بدعوة الدولة السورية لحضور هذه القمة بعد غياب تجاوز العقد الكامل.من جانبه، قال المحلل السياسي الجزائري فيصل ماطاوي، إن "الزيارة ستتطرق أيضا إلى قمة الاتحاد الافريقي المرتقبة التي ستبحث منح إسرائيل صفة مراقب وهو أمر غير مرحب به، مشيرا إلى أنه سيتم بحث تطوير التعاون العربي الإفريقي لأن الجزائر حذرت مرارا من أن هناك من يستثمر في موضوع فصل العرب عن الأفارقة".نواب بالبرلمان الليبي يدعمون حكومة الوحدة الوطنية والدبيبة يدعو للاستفتاء على مشروع الدستورأعلن نحو 62 نائبا في مجلس النواب الليبي دعمهم لاستمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد.وأكد بيان للنواب نقلته وكالة أنباء الأناضول، على أن الاستحقاق الانتخابي البرلماني والرئاسي لا رجوع عنه، مشددين في الوقت نفسه على ضرورة العمل الجاد والصادق من أجل تحقيقه في أقرب الآجال الممكنة بالتوافق مع الأجسام المعنية.في هذا الصدد، قال المحلل السياسي الليبي، السنوسي اسماعيل، إن الضغوطات الدولية والداخلية في ليبيا تصب في اتجاه تحديد موعد جديد للانتخابات البرلمانية والرئاسية.وأعرب إسماعيل عن اعتقاده أن ما ستتجه إليه البلاد هو غالبا صراع بين اتجاهين، الاتجاه الأول هو المحافظة على خريطة الطريق وتحديد موعد الانتخابات قبل 21 من يونيو حزيران المقبل، أو أن الأمر سيتجاوز هذا التاريخ إلى ما بعده وهنا يكون الحديث عن خريطة طرق جديدة.إطلاق عملية أمنية واسعة في العراق ردا على هجوم "حوض العظيم" بديالى شمالي شرق بغدادأعلنت السلطات العراقية، انطلاق عملية أمنية واسعة من عدة محاور لتفتيش وملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في حوض العظيم في محافظة ديالى شمالي شرق بغداد.وقال قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، أن هذه العملية تأتي بهدف ملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) بعد الهجوم على الجيش العراقي، الجمعة الماضي.وشدد على أن العملية الأمنية سوف تتواصل على الرغم من انخفاض درجات الحرارة وبرودة الجو والتضاريس المعقدة والحركة الصعبة داخل الأدغال والمسطحات المائية.إلى ذلك طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية بتعزيز قدرات الجيش العراقي، الذي يقع على عاتقه مسؤولية حماية الشعب من دون تقصير.وأوضح أن أحزابا وقوى سياسية متنفذة تحاول أن تسيطر على الجيش وتضع قيادات ليست في محلها، بالإضافة إلى الفساد والتدخلات الخارجية التي هدفها إضعاف الجيش، الأمر الذي نتج عنه الخروقات التي حدثت، على حد قوله.واستبعد أن يكون هناك ربط بين ما يحدث في الحسكة السورية والعراق، لكنه أشار إلى أن العراق لديه مشاكل في مسألة التنسيق الحدودي الأمني مع سوريا، بسبب عدم وجود إدارة واحدة يمكن أن يتعاون معها الجانب العراقي.

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