https://arabic.sputniknews.com/20220124/السعودية-تدعو-إلى-تحرك-دولي-لوضع-حد-لـسلوك-الحوثي-العدواني-بعد-الهجمات-الجديدة-على-الإمارات-1057027184.html

السعودية تدعو إلى تحرك دولي لوضع حد لـ"سلوك الحوثي العدواني" بعد الهجمات الجديدة على الإمارات

السعودية تدعو إلى تحرك دولي لوضع حد لـ"سلوك الحوثي العدواني" بعد الهجمات الجديدة على الإمارات

نددت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين، بـ"هجمات الحوثيين المتكررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب البلاد وأبوظبي"، داعية إلى تحرك دولي لوضع... 24.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-24T14:19+0000

2022-01-24T14:19+0000

2022-01-24T14:19+0000

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وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها، إن "المملكة تشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك الحوثيين "العدواني" بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين".وأضاف البيان، أن "على مجلس الأمن وضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي العدواني"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي عاثت في اليمن فسادا وقتلت أبناء الشعب اليمني".وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه البلاد.كما أعلنت الوزارة تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية تابعة لأنصار الله في الجوف باليمن بعد إطلاقها صاروخين بالستيين على أبو ظبي.من جانبه، أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الإثنين، إن قواته استهدفت مواقع حيوية في العمقين السعودي والإماراتي بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.وأوضح سريع، في بيان، إنه تم استهداف قاعدة الظفرة الجوية وأهداف حساسة أخرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بالإضافة إلى استهداف مواقع حيوية وهامة في إمارة دبي.وأضاف سريع بحسب البيان، أن العملية العسكرية شملت أيضا استهداف عدد من القواعد العسكرية في السعودية بمنطقة شرورة ومناطق أخرى، بعدد كبير من الطائرات المسيرة، فضلا عن استهداف مناطق حيوية وحساسة في جازان وعسير، بعدد من الصواريخ الباليستية.وجدد سريع دعوته الشركات الأجنبية والمستثمرين في الإمارات بمغادرتها كونها أصبحت "غير آمنة"، مؤكدا أن "الإمارات معرضة للاستهداف بشكل مستمر طالما استمرت في عدوانها وحصارها للشعب اليمني".

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم