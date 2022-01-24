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https://arabic.sputniknews.com/20220124/السفارة-الأمريكية-في-الإمارات-توجه-نصيحة-لرعاياها--1056942972.html
السفارة الأمريكية في الإمارات توجه نصيحة لرعاياها
السفارة الأمريكية في الإمارات توجه نصيحة لرعاياها
وجهت السفارة والقنصلية الأمريكيتين نصيحة للرعايا الأمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في "الحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني". 24.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-24T10:08+0000
2022-01-24T10:08+0000
2022-01-24T10:08+0000
الحوثي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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صدر هذا البيان اليوم الاثنين، إثر تردد أنباء عن هجوم صاروخي محتمل وأنشطة دفاعية صاروخية مصاحبة له فوق أبوظبي في وقت سابق اليوم، بحسب "رويترز".وصدور مثل هذه البيانات أمر نادر حيث يُنظر إلى الإمارات إلى حد كبير على أنها واحدة من أكثر المناطق أمنا في منطقة الشرق الأوسط.لكن السفارة الأمريكية كانت قد أصدرت تحذيرا أمنيا مماثلا الأسبوع الماضي عندما استهدفت حركة الحوثي اليمنية العاصمة الإماراتية أبوظبي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/الإمارات-تنظيم-الاتصالات-تحذر-من-المحتالين-على-الإنترنت-1056893284.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الحوثي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السفارة الأمريكية في الإمارات توجه نصيحة لرعاياها
وجهت السفارة والقنصلية الأمريكيتين نصيحة للرعايا الأمريكيين في دولة الإمارات العربية المتحدة تتمثل في "الحفاظ على مستوى عال من الوعي الأمني".
صدر هذا البيان اليوم الاثنين، إثر تردد أنباء عن هجوم صاروخي محتمل
وأنشطة دفاعية صاروخية
مصاحبة له فوق أبوظبي في وقت سابق اليوم، بحسب "رويترز".
وصدور مثل هذه البيانات أمر نادر حيث يُنظر إلى الإمارات إلى حد كبير على أنها واحدة من أكثر المناطق أمنا في منطقة الشرق الأوسط.
لكن السفارة الأمريكية كانت قد أصدرت تحذيرا أمنيا مماثلا الأسبوع الماضي عندما استهدفت حركة الحوثي اليمنية العاصمة الإماراتية أبوظبي.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، فجر اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوي صاروخين باليستيين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" تجاه الدولة.